Vláda odklepla další zvýšení důchodů, v průměru o 900 korun

Aktualizováno 17:17 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda učinila další krok k tomu, aby příští rok zvýšila průměrný důchod o 900 korun na 14.200 korun měsíčně, jak se již dříve dohodly koaliční strany. Potom, co minulý týden neschválila návrh novely ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), která počítala s navýšením přímo ve výpočtu penze, dnes vyjednala jednorázový doplatek k zákonem zajištěné valorizaci. Ta má podle daných parametrů činit zhruba 700 korun, podle nynějších statistik 720 korun. Zbytek do 900 korun doplatí každý měsíc stát zvláštním příspěvkem. Zda to bude 200 korun nebo 180 korun, vypočítá podle aktuálních makroekonomických dat koncem léta.