O důchod můžete přijít velmi snadno. Řadě Čechů hrozí, že ho nedostanou

Vláda se chválí tím, že důchodců přidá o 200 korun více, než je zákonná valorizace penzí. Pro penzisty je to důvod k radosti, ovšem pro občany, kteří penzijního věku ještě nedosahují, je důležité připomenout, že nárok na starobní důchod nevzniká automaticky. Kolik let musí jedinec odpracovat, záleží na řadě okolností, zejména na tom, pokud studoval na vysoké škole do roku 2013. Od té doby se již studium jako náhrada "odpracovaných let" nepočítá.

Super! Vláda odklepla další výrazné zvýšení důchodů. Přidáme víc, než nám přikazuje zákon. Každému současnému penzistovi dáme navrch ještě zhruba 2 stovky. Průměrný důchod tak zase vzroste o 900 Kč na 14 200 Kč. Chci, aby se v roce 2021 vyšplhal na 15 tisíc. Lidé si to zaslouží! — Jana Maláčová (@JMalacova) April 1, 2019

Před nezáviděníhodnou situací varuje na svých stránkách i ombudsmanka Anna Šabatová. "Řada lidí se domnívá, že když pracují a mají příjem, automaticky jsou i pojištěni na důchod. Pokud však pracují pouze na dohodu o provedení práce a jejich odměna je do 10 tisíc měsíčně, zaměstnavatel za ně důchodové pojištění neodvádí," upozorňuje ve zprávě na svém webu ombudsmanka.

Podle veřejné ochránkyně práv se mohou do problému dostat obzvláště lidé, kteří jsou dlouhodobě v evidenci úřadu práce. "Pro nárok na invalidní důchod se z doby evidence na úřadu práce započítávají maximálně 3 roky, pokud je žadateli nad 55 let. U mladších se započítává jen rok," varuje Šabatová.

Do rukou ombudsmanky se dostal případ muže, který kvůli úrazu přišel o ruku. Byl dlouhodobě v evidenci úřadu práce a vydělával si pouze brigádně. „Žadatelé o invalidní důchod ve věku 28 – 38 let musí pro přiznání důchodu splnit podmínku 5 let důchodového pojištění z posledních 10 let před vznikem invalidity. U žadatelů nad 38 let se může alternativně počítat i 10 let pojištění z posledních 20 let před vznikem invalidity. Stěžovatel však tuto podmínku nesplnil,“ uvedla Šabatová s tím, že muži nemohla pomoci.

Dotčenému nepomohl ani zákon, podle něhož úraz způsobený během pracovní činnosti vyvolává nárok na invalidní důchod automaticky, jelikož o ruku nepřišel při práci v pracovním poměru.