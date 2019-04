Průměrná penze se má zvýšit o 800 korun. Kde na to stát vezme? Malačová se střetla s Niedermayerem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Průměrná penze by se měla v roce 2021 zvýšit o 800 Kč, aby dosáhla plánovaných 15.000 Kč. V televizním diskusním pořadu Otázky Václava Moravce to dnes řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Peníze na to chce získat zavedením digitální daně, zvýšením některých spotřebních daní či zrušením daňových výjimek. Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) uvedl, že vláda rozdává peníze, o kterých si myslí, že je získá. Možný příjem ze zavedení digitální daně nepovažuje v této souvislosti za dostatečně vysoký.