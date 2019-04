Lidovci přišli s vlastními návrhy na zvýšení důchodů, vláda je smetla

Poslanci KDU-ČSL zdůvodňují navrhované změny podporou rodin, vytvářením podmínek pro sladění pracovního a rodinného života, zlepšováním rodinných vztahů nebo pomocí vdovám a vdovcům, aby se mohli snáze vypořádat s těžkou situací po výpadku příjmu zesnulého manžela. Rozpočtové dopady odhadli až na zhruba 35 miliard korun ročně. Ministerstvo práce ale hovoří o 140 miliardách korun.

"Návrh zákona tak zásadním způsobem ohrožuje nejen stabilitu a tím i funkčnost celého důchodového systému v dalším období, ale i rozpočtové hospodaření státu," napsali v připomínkách pro vládu legislativci ministryně Jany Maláčové (ČSSD).

Obdobně se k lidoveckým návrhům vyjádřilo ministerstvo financí vedené Alenou Schillerovou (za ANO). "Požadavky na výdajovou stránku státního rozpočtu výrazně překračují jeho možnosti a mají naprosto likvidační charakter z hlediska udržitelnosti veřejných rozpočtů," uvedlo.

Poslanci KDU-ČSL navrhli, aby se ženám zvyšoval přiznaný důchod o 500 korun za každé vychované dítě. Za každé vychované dítě by navíc byl možný dřívější odchod do penze o jeden rok. Ke změnám ve vdovských a vdoveckých důchodech patří růst jejich procentní výměry z 50 na 80 procent, prodloužení doby jejich pobírání z jednoho roku na pět let a poskytování invalidního a vdovského důchodu v případě jejich souběhu v plné výši.

Lidovci také chtějí, aby se povinné doby pojištění pro získání nároku na penzi zkrátila z nynějších 35 let na deset let. Studium na vysoké škole by se mělo podle jejich představ započítávat do náhradní doby pojištění, tedy do období, ve kterém se sice neodvádí žádné pojistné, ale navzdory tomu se započítává do potřebných let pojištění.

Další opatření míří na lidi starší 55 let, kteří si obtížněji shánějí zaměstnání. Posledních deset let práce před odchodem do penze by mohli zařadit do takzvané vyloučené doby, k níž se při výpočtu důchodu nepřihlíží, aby se nesnížil. Tito lidé by tak podle poslanců KDU-ČSL mohli pracovat na zkrácené úvazky nebo za nižší plat, aniž by se to později odrazilo v jejich penzích.

Rodiče by mohli uplatnit vyloučenou dobu až do deseti let věku nejmladšího dítěte, o které pečují. Nyní je to možné pro jednoho z rodičů do čtyř let věku nejmladšího dítěte. Pokud by se rodiče starali o tři a více dětí, prodloužila by se jim náhradní doba pojištění až do deseti let věku nejmladšího dítěte.

Některé obdobné návrhy lidovci prosazovali už loni. Chtěli je připojit k vládní novele, díky níž vzrostly letos penze v průměru o 900 korun, ale neuspěli. Nynější novelu poslanců KDU-ČSL nejprve posoudí nejprve menšinový kabinet ANO a ČSSD. Vzhledem k postojům ministerstev se k ní postaví zřejmě záporně. O předloze ale rozhodnou zákonodárci.