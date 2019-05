Ministryně Máláčová chystá změny, dotace na sociální služby by měly být nárokové

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Dotace na sociální služby by mohly patřit mezi takzvané mandatorní výdaje. Poskytovatelé by tak na ně měli ze zákona nárok, nyní ho nemají. Financování péče o seniory, postižené a další potřebné by mohlo být víceleté a také z více zdrojů. Jejich podíl na úhradě by se měl pevně stanovit. Upravit to má připravovaná novela o sociálních službách, kterou by měla na podzim dostat vláda. Na konferenci o stárnutí to dnes řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Příští týden se chystá zveřejnit Návrh strategie přípravy na stárnutí společnosti do roku 2025.