Vláda chce osekat sociální služby, opozice chystá mimořádnou schůzi Sněmovny

"Budeme požadovat od vlády konkrétní informace k tomu, co udělá s tím, že v tuto chvíli chybí pro sociální služby zhruba 2,1 miliardy korun, což je střízlivý odhad. Ono by to mohlo být i víc, ale zbytek jsou schopny dofinancovat obce a kraje," řekl ČTK Výborný. Dodal, že podle jeho informací hrozí nedostatek pečovatelek a ošetřovatelů a dalších profesí, které se starají o klienty v denních stacionářích, domovech pro seniory i v azylových domech pro matky s dětmi.

Na sociální služby dostávají kraje na každý rok peníze od ministerstva práce, dotace pak rozdělují. Původně pro letošek usilovaly o 20,38 miliardy korun, dostaly 15,12 miliardy. Vláda ale pak schválila ještě navýšení platů a zvláštních příplatků. S výdaji na ně dotační suma už nepočítala.

Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová uvedla, že sociální služby a sociální práce využívají statisíce lidí, kterých by se škrty dotkly. Pokud neobdrží včasnou pomoc, jsou všechna další řešení dražší, řekla ČTK. Systém financování je dlouhodobě velmi špatně nastavený, dodala. Kraje si na nedostatek peněz stěžují téměř každý rok a žádají o doplacení.

Mimořádnou schůzi Sněmovny lze svolat na žádost nejméně 40 poslanců, podle Výborného s podpisy nebude problém. Předpokládá, že iniciátoři schůze předají žádost o její svolání do sekretariátu předsedy Sněmovny ve čtvrtek. Předseda Sněmovny ji pak bude muset svolat do deseti dnů. Schůze se však nemusí nakonec uskutečnit, pokud sněmovní většina odmítne schválit navrhovaný program. Stalo se tak například koncem dubna, kdy opozice chtěla řešit zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), schodek státního rozpočtu a údajný střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO).

Sněmovna o situaci v sociálních službách diskutovala už koncem března. Požádala tehdy vládu, aby o doplacení jednala. Sněmovní debatu o financování sociálních služeb tehdy prosadili lidovci, podle jejich poslance Víta Kaňkovského peníze stačí do září.

Maláčová plánuje, že by se dotace na sociální služby zařadily mezi povinné výdaje státního rozpočtu. Poskytovatelé by tak na ně měli ze zákona nárok, nyní ho nemají. Financování by navíc mělo být víceleté. Návrh novely chce ministryně vládě předat na podzim. O nynější situaci bude se zástupci krajů jednat ve čtvrtek. Podle ní by kraje měly být při řešení ale aktivní a vyjednávat s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) a s Babišem stejně jako při nedávné úspěšné žádosti o peníze na opravy silnic. Získaly pak od kabinetu čtyři miliardy.