Růst důchodů? Poslanci opět jednali, padlo několik pozměňovacích návrhů

Poslanci SPD v čele s Lucií Šafránkovou chtějí, aby penzisté s důchody nižšími než 10.000 korun dostávali dalších 900 korun měsíčně navíc. Už dříve tento pozměňovací návrh neprosadili v sociálním výboru. Lidovecká poslankyně Pavla Golasowská navrhla jednorázové navýšení důchodů matek, případně ale i otců o 500 korun za každé vychované dítě. Zpravodaj Roman Sklenák (ČSSD) poznamenal, že k lednu by takovou změnu nebylo možné technicky zvládnout.

Pirát Tomáš Martínek žádá, aby rodič mohl vyloučit při výpočtu penze svůj příjem až do devíti let věku dítěte. Nyní může možnost využít jen jeden rodič, a to do věku čtyř let nejmladšího dítěte. Studentům chce dát Martínek možnost započítat částečně dobu studia do důchodu.

Důchody se podle zákona navyšují o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen za sledované období. Průměrné navýšení ze zákona bude představovat příští rok kolem 700 korun. Příspěvkem, jak jej předpokládá vládní novela, vzroste zvýšení průměrné penze na 900 korun. Příští rok by tak měla dosáhnout asi 14.200 korun.

Výše příspěvku bude známa koncem léta, ministerstvo práce ji nyní odhaduje na 180 až 200 korun. Částka by se podle novely připočítala k procentní výměře každého důchodu. Neklesne tedy zásluhovost penzí. Pevný díl důchodu je pro všechny stejný a nyní činí 3270 korun. Příspěvek zatíží příští rok státní rozpočet podle odhadů sedmi miliardami korun.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že navržený způsob valorizace více pomůže seniorům s nižšími důchody. Senioři s penzí 6000 korun by si podle ní měli polepšit o 9,3 procenta, s penzí 18.000 korun o 6,2 procenta.

Důchody se zvyšují pravidelně vždy od ledna. Letos vzrostly v průměru rovněž o 900 korun. Zákonná valorizace činila asi 600 korun. Dalších 300 korun prosadila vláda Andreje Babiše (ANO) spolu s loňskou změnou ve složení penze, která mírně oslabila zásluhovost.

Na konci loňska průměrný důchod podle údajů České správy sociálního zabezpečení činil 12.418 korun. O tři měsíce později se dostal na 13.377 korun. Zvedl se tedy o 959 korun. Za částkou je nejen valorizace, ale i zvýšení penze o 1000 korun lidem nad 85 let a to, že noví důchodci odcházejí na odpočinek s vyšším důchodem než dřív. Starobní, invalidní a pozůstalostní penzi pobíralo kolem 2,9 milionu lidí.