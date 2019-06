Kalousek dal důchodcům víc než Babiš? Graf vyvolal žhavou diskuzi

Graf zaznamenává poměr starobních důchodů k průměrné mzdě. Zatímco v období, kdy byl ministrem financí Miroslav Kalousek ve vládě Petra Nečase (2010 až 2013), byly důchody na úrovni více jak 42% průměrné mzdy, v případě období, kdy byl ministr financí Andrej Babiš (2014-2017), byly pod tento podíl byl pod 42 % průměrné mzdy.

V letech, kdy je Babiš premiér (od prosince 2017), tento podíl je ještě nižší a nedosahuje ani 40% průměrné mzdy. Nicméně, dochází k mírnému vzestupu.

Pod příspěvkem se rozpoutala živá diskuze. „No já nevím, jestli tohle je v praxi ta metrika, která lidi zajímá. Taky by nám pak vyšlo, že vůbec nejlepší výkon podala vláda Miloše Zemana (98-02) a pak už to šlo do kopru. Ale nevím, jestli by penzisti řekli, že v jim v té době bylo nejvíc do skoku,“ napsal např. známý marketingový odborník Martin Jaroš.

Hlavenka přisvědčil, že je potřeba vzít v úvahu další metriky jako je srovnání důchodu vs. nákupního koše ve stálých cenách či důchodu vs. životního minima. „Je to dle mého jasné vyvrácení Babišova self-proma, jak "on" strašně přidává důchodcům na rozdíl od zlého Kalůsoka a podobně. Ve skutečnosti jsou zde sociální odvody z mezd, které rostou tak, jak rostou mzdy (a na růstu mezd Babiš žádnou zásluhu nemá), takže jednoduše se mu bez přičinění plní ten kyblíček, ze kterého se pak sype důchodcům. Čistě mechanická činnost - plnější kyblíček, vyšší důchody. A ukazuje, že Kalousek z toho (menšího) kyblíčku sypal více,“ podotýká spoluzakladatel českého miliardového vyhledávače levných letenek Kiwi.com.

Kritici grafu však poukazovali na to, že sice Kalousek dal více důchodcům v poměru k průměrné mzdě, to však bylo jen proto, že průměrná mzda byla velmi nízká. „To je tabulka pro nás co se díváme na čísla. Většina důchodců ale neocení nic jiného než částku o kterou dostanou víc. Ne o kolik procent jim narostl důchod, ne jaká je průměrná výše důchodu vůči průměrnému platu ani žádná jiná čísla. Ale pouze částka. A dokonce některé nezajímá jestli je to navýšení jednorázové nebo trvalé,“ poukázal např. jeden diskutující.

Údaje zmíněné v grafu nedávno zmínila i ministryně práce a sociálních věcí, Jana Maláčová (ČSSD), která to uvedla jako argument pro zvýšení důchodů. „Když se podíváme na poměr našeho průměrného důchodu k průměrné mzdě, tak je to dnes osmatřicet procent. Víte, že i za Kalouska měli naši senioři více? A proto si myslím, že jako sociální demokracie těch devět set průměrného navýšení musíme prosadit,“ řekla na březnovém sjezdu ČSSD Maláčová.

Kalousek podporu příliš neocenil a uznal, že srovnání poněkud kulhá. „Já nevím, jak to paní místopředsedkyně ČSSD myslela, ale za Kalouska měli senioři 42 procent průměrné mzdy, ale je to proto, že byla krize a průměrná mzda byla mnohem nižší než dnes. Když průměrná mzda vyletěla, tak se pochopitelně poměr změnil“ reagoval v Otázkách Václava Moravce v České televizi.

Dle údajů České správy sociálního zabezpečení průměrná výše starobního důchodu dosahovala výše 12 418 Kč. Muži pobírali v průměru 13 683 Kč, ženy 11 281 Kč. V současnosti žije v Česku přes 2,41 milionu důchodců.