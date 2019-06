Zavedení minimálního důchodu? Návrh SPD tvrdě narazí, dle odborníků je nelogický

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Návrh poslanců hnutí SPD na zavedení minimálního důchodu zřejmě narazí na nesouhlas vlády. Vyplývá to z návrhu stanoviska pro pondělní jednání vlády. Minimální důchod by měl podle SPD představovat částku měsíční hranice příjmové chudoby. Loni činila 11.963 korun, letos bude o něco vyšší. Minimální důchod by měl podle předkladatelů zlepšit životní podmínky starších lidí. Vláda odhaduje, že minimální důchod by si ročně vyžádal asi 12 miliard korun navíc.