Vláda smetla návrh minimálního důchodu. Rozboural by systém penzí, tvrdí Maláčová

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) je návrh technicky špatně napsaný a nepřináší spojitost mezi důchody, předchozí mzdou a odpracovanými lety. Vláda také odhaduje, že minimální důchod by si ročně vyžádal asi 12 miliard korun navíc.

Vláda nesouhlasí s návrhem @spd na zavedení garantovaneho minimálního důchodu. Principiálně ho neodmítám, ale návrh je špatně napsaný. Minimální duchod je treba si zaslouzit. Kdo nepracoval nebo odvadel jen drobne, ačkoliv mel vysoke prijmy, nema narok. @cssd — Jana Maláčová (@JMalacova) 1. července 2019

"Odpracování desítek roků pro společnost je jistě dostatečným důvodem k přiznání důchodu alespoň na minimální úrovni nezbytné k důstojnému přežití," uvádějí poslanci na podporu svého návrhu. Poukazují také na to, že by se snížil počet důchodů pobírajících různé sociální dávky a vyřešil by se problém živnostníků, kteří platili minimální měsíční platby na sociální pojištění.

Ministryně Maláčová novinářům ještě před jednáním vlády řekla, že má pro nápad porozumění, s konkrétním návrhem ale nesouhlasí. "Za prvé je technicky špatně napsaný, druhá věc je, že vůbec tam není spojitost s předchozí mzdou a odpracovanými lety. To znamená, že lidi, kteří například nepracovali, by měli tento minimální důchod. Z tohoto důvodu si myslím, že by nám to rozbouralo celý důchodový systém. Ale rozumím té myšlence. Koneckonců to projednáváme v důchodové komisi, že lidé, kteří pracovali, by měli mít jakousi minimální částku, za kterou je důstojné přežít," uvedla.

Starobní důchod pobíralo na konci března podle údajů České správy sociálního zabezpečení přes 2,4 milionu seniorek a seniorů. Průměrná penze činila 13.377 korun. Muži měli v průměru 14.697 korun a ženy 12.182 korun. Zhruba 190.000 důchodců, tedy asi osm procent, pobíralo měsíčně méně než 10.000 korun. Kolem 60.000 lidí nemělo starobní penzi ani 8000 korun.

Údaje za předloňský rok uvádějí, že na hranici příjmové chudoby žilo téměř 11 procent lidí nad 65 let. Tehdy činila 11.195 korun měsíčně, loni byla o 768 korun vyšší. Od roku 2010 se podíl chudých starobních penzistů zvedl, před devíti lety byl méně než sedm procent.