Důchodová reforma na spadnutí. Maláčová chce návrh představit na podzim

Babišova vláda v programovém prohlášení uvedla jako jednu ze svých šesti strategických priorit důchodovou reformu. S řešením má přijít odborný tým pro reformu. Ministryně jako hlavní téma této důchodové komise ale prosadila "spravedlivé důchody".

Premiér Andrej Babiš (ANO) na konci června v České televizi řekl, že zatím žádný návrh reformy neviděl a po Maláčové bude chtít zprávu o výsledcích komise. Podle Národní rozpočtové rady, expertů i řady opozičních i koaličních politiků je důchodový systém beze změn do budoucna neudržitelný.

"Co se týče takzvané důchodové reformy, připomínám, že ji máme připravenou. Čekám na doběhnutí komise pro spravedlivé důchody v září tak, abychom všechny oblasti skutečně vydiskutovali, a návrh představím na podzim. Bude to soubor pěti až deseti parametrických změn," řekla Maláčová na jednání dolní komory.

Mezi parametry důchodového systému patří třeba výše odvodů, poměr důchodu ke mzdě či důchodový věk. Ten se zatím v Česku postupně zvyšuje, ve 30. letech by se měl zastavit na 65 letech. Na této hranici ho zmrazila v minulém volebním období Sobotkova vláda ČSSD, ANO a lidovců. Každých pět let by se měla situace přehodnocovat a pravidla případně upravit podle vývoje doby dožití, aby člověk v penzi trávil zhruba čtvrtinu života.

Ministerstvo práce ve své zprávě nyní uvedlo, že by se mělo v oddalování nástupu do penze kvůli udržitelnosti důchodového systému pokračovat. "Tak takhle ne! Dokud tady bude ČSSD, věk odchodu do důchodu se zvyšovat nebude!" uvedla na svém twitteru ministryně.

Komise pro spravedlivé důchody jednala zatím o opatřeních ke snížení rozdílů mezi penzemi mužů a žen, o dřívější penzi pro náročné profese či o změnách ve spoření ve třetím pilíři. Na návrhu řešení se ani u jednoho z bodů neshodla, začala je teprve probírat. "A podle toho, na kolika opatřeních bude shoda, tak pevně doufám, že učiníme náš důchodový systém spravedlivý a udržitelný," uvedla ministryně. Podle ní je ale klíčové, aby se na reformě shodli politici napříč spektrem a změny se neprosazovaly "na sílu".

Přístup vlády k přípravě reformy penzí kritizuje zvlášť pravicová opozice. "Tato vláda se projevuje jako vláda lhostejnosti. Lhostejnosti k budoucnosti všech občanů ČR v tom smyslu, že řeší vždycky jen krátkozrace, co bude ten další krok, ale už se nezabývá tím, jak přistoupit k celému problému. Budoucnost pak tvrdě dopadne právě na všechny občany, kteří to tvrdě pocítí na vlastní kůži," řekla místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Obává se, že se vytvoření návrhu reformy nemusí v tomto volebním období stihnout. Podotkla, že komise ještě nezačala jednat o příjmové stránce a i hledání dohody v této koalici trvá obvykle měsíce.