Navyšování důchodů? Tentokrát naposled, analytik přišel s chmurnou předpovědí

„Když nějaký návrh podpoří všech devět stran plus odpadlíci, tak to musí být opravdu něco. Takový malý zázrak se stal při hlasování o navýšení důchodů o 900 od Nového roku,“ popsal neobvyklý jev ve sněmovně analytik pro Český rozhlas Plus.

Následně čeká podle komentátora konec takovéhoto. Nepočítá s ní totiž ani plán státního rozpočtu. Důvod je jednoduchý, na navyšování nebudou peníze.

„Země nemá ani základní představu o tom, jak navyšovat věk odchodu do důchodu, prostě nic. Místo řešení je tady jen velmi krátkozraká a pragmatická domluva ANO a ČSSD o tom, že důchodci jsou jejich klíčová voličská skupina, tak jim pojďme hodně přidávat. Speciálně u ANO je tento obrat pozoruhodný, protože připomeňme, že ještě před pouhými třemi lety Andrej Babiš jako ministr financí nechtěl ČSSD kývnou ani na zvýšení o tři stovky a teď není problém s 900 Kč a to i dvakrát po sobě,“ upozornil Klimeš na nekoncepčnost současné vládní politiky.

Analytik následně přidal i nepříliš pozitivní prognózu. „Víme, kdy přidávání skončí. Příští rok. Již ve střednědobém výhledu ministerstva financí se s navyšování nad zákonnou mez nepočítá. Důchodce namlsají zvyšováním a pak roky budou důchody stagnovat, což vyvolá pochopitelnou zlobu.“

Vláda také prováhala jedinečnou příležitost stabilizovat systém reformou. „Nezodpovědné je navyšování především ve vztahu k budoucím penzistům. Kdy jindy prosadit větší reformu důchodů než s razantním navýšením? Jen tak lidé přímou, že se o své stáří budou muset více starat sami, protože stát už prostě nemá dost prostředků,“ popisuje problematické souvislosti.

„Aby nebyla mýlka, penzisté si 900 Kč zaslouží, ale celé Česko si zaslouží, aby 900 Kč provázela reforma, která zajistí lepší stáří nejen současným důchodcům, ale i těm budoucím.“