Zvýšení důchodů? Senátní výbor navrhl změnu, Maláčová protestuje

Vládní novela předpokládá jednorázový doplatek k penzím nad jejich zákonnou valorizaci. Důchody se podle zákona navyšují o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen za sledované období. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) řekla ČTK, že zákonná valorizace by mohla podle aktuálních odhadů představovat asi 750 korun a doplatek asi 151 až 160 korun. Příští rok by se měla průměrná penze zvýšit na 14.358 korun, tedy o 6,7 procenta.

Ministryně senátory informovala, že senátní výbor pro zdravotnictví přijal pozměňovací návrh, kterým chce o 1000 korun navýšit důchody lidem pobírajícím důchod víc než 25 let. Přestože se na vypracování tohoto návrhu podílelo ministerstvo i správa sociálního zabezpečení, ministryně s ním nesouhlasí. Podle ní by to motivovalo pracující k předčasným odchodům do důchodu a navíc na toto opatření nejsou ve státním rozpočtu připraveny peníze. S podobným návrh počítá v rámci důchodové reformy, kterou chce představit na podzim.

Důchody se zvyšují pravidelně vždy od ledna. Letos vzrostly v průměru rovněž o 900 korun. Zákonná valorizace činila asi 600 korun. Dalších 300 korun prosadila vláda Andreje Babiše (ANO) spolu s loňskou změnou ve složení penze, která mírně oslabila zásluhovost.

Na konci loňska průměrný důchod podle údajů České správy sociálního zabezpečení činil 12.418 korun. O tři měsíce později se dostal na 13.377 korun. Zvedl se tedy o 959 korun. Za částkou je nejen valorizace, ale i zvýšení penze o 1000 korun lidem nad 85 let a to, že noví důchodci odcházejí na odpočinek s vyšším důchodem než dřív. Starobní, invalidní a pozůstalostní penzi pobíralo kolem 2,9 milionu lidí.