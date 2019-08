Důchodci skončí na ulici? Kvůli zvýšení penzí mohou přijít o vše

V loňském roce bylo 86 500 důchodů, včetně invalidních a vdovských a vdoveckých, s exekučními srážkami. V letošním roce číslo zvýšilo na 91 500. Důvodem zvýšení je, že v důsledku navýšení důchodů příjmy exekucí ohrožených důchodců překročily tzv. nezabavitelnou částku.

„V roce 2019 se z důvodu valorizace stalo nově zabavitelnými 5 012 důchodů,“ uvedla mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Barbara Hanousek Eckhardová. Dá se očekávat, že v příštím roce se počet důchodců v exekuci ještě zvýší, protože vláda se už dohodla na další valorizaci.

Na konci letošního prvního čtvrtletí mělo exekuční srážku z důchodu 26 054 seniorů a 26 633 seniorek. Exekuci na důchod mělo i 21 707 invalidních důchodců a 14 430 invalidních důchodkyň. Exekutoři přes Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) strhávají mužům v exekuci v průměru 2698 korun měsíčně, ženám 2211 korun. Mohou jim sebrat až čtvrtinu pravidelného důchodu, jehož průměrná výše je nyní 13 377 korun.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) tvrdí, že situaci hodlá řešit. Přiznává však, že má svázané ruce. Ačkoliv ČSSZ provádí exekuční srážky, exekuce má na starosti ministerstvo spravedlnosti a rozhodují o nich soudy.

Právník Pavel Němec tvrdí, že by ČSSZ mohl celou řadu exekucí nechat zastavit kvůli neplatným rozhodčím doložkám z úvěrových smluv. Rozhodoval o tom Ústavní i Nejvyšší soud, který prohlásil rozhodčí doložky v úvěrových smlouvách za neplatné v květnu 2011.

Podle Němce by na základě údajů z exekučních případů mohla ČSSZ navrhnout soudu zastavení protiprávní exekuce. ČSSZ však informace o exekuci a rozhodčím položkám klientů neeviduje a úředníci by tedy museli ručně procházet „stovky tisíc spisů, možná milion“.

Maláčová podle serveru E15 tvrdí, že ministerstvo, které je už tak exekucemi velmi administrativně zatěžováno, na to nemá úřední kapacity. Snaží se proto ve spolupráci s IT sektorem vyvinout program, který by na tyto položky upozornil.

Ministryně poukazuje též na to, že tyto exekuční srážky se týkají těch důchodců, u kterých je možno sebrat určitou částku. U dalších cca 33 000 lidí nelze zahájit srážky z důchodu vzhledem k jeho nízké výši. Jsou na ně však stále vypsány exekuční příkazy.

Starobním důchodcům a invalidům druhého a třetího stupně, kteří nezvládají splácet, by měla pomoci novela insolvenčního zákona platná od začátku června. Ta jim umožní se oddlužit už po třech letech, aniž by museli umořit alespoň 60 procent závazků.