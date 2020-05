Babiš neví, jestli důchodcům k penzím ještě něco přidá

Z nedělního vyjádření ministryní financí Aleny Schillerové (za ANO) a práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) pro Českou televizi (ČT) vyplynulo, že by se důchody v ČR měly zvýšit o 800 Kč na průměrných 15.270 korun. Kabinet podle Babiše určitě počítá se zachováním slev na jízdné.

Důchody se podle zákona zvyšují o inflaci a polovinu růstu reálných mezd. Schillerová řekla, že při sestavování rozpočtu nepočítá s vyšším růstem kvůli koronavirové krizi. "Ta valorizace bude přes 800 (korun) podle těch odhadů, které máme," řekla ČT Schillerová.

Babiš dnes na její slova odkázal. "Viděl jsem vyjádření paní Schillerové a Maláčové, které mluvily o zákonném navýšení. Pokud tam bude prostor, tak budu rád," řekl k dotazu na možný vyšší růst důchodů. Letos se důchody v průměru zvýšily o 900 korun, tedy o 151 korun nad zákonem stanovenou valorizaci.

V polovině února před začátkem epidemie nového typu koronaviru zástupci koaliční sociální demokracie i Babiš podporovali vyšší než zákonný růst důchodů. Babiš dnes řekl, že zatím není schopen říct, jaký bude pro navyšování prostor.

Kabinet ale podle něj počítá se zachováním slev na jízdném pro důchodce. "Protože je máme v programu a máme z toho radost, i důchodci, že mohou jezdit se slevou," uvedl. Státní slevy pro děti a studenty do 26 let a seniory nad 65 let platí od září 2018. Za první rok fungování slev, tedy od předloňského září do loňského srpna, stát dopravcům vyplatil téměř 5,6 miliardy korun.