Rouškovné je předvolební tah a uplácení voličů, varuje šéf Hospodářské komory

K penězům by se měli důchodci dostat ještě před vánočními svátky. Alespoň tak by si to přáli premiér Andrej Babiš (ANO) a ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Oba členové vlády hovořili o částce šesti tisíc, zatímco šéfka státní kasy Alena Schillerová (ANO) by byla radši za nižší, čtyřtisícový příspěvek. Vyjít by to mělo na dvanáct miliard korun. Jak tomu ale skutečně bude, by chtěla vláda vědět do týdne.

Podle prezidenta by bylo také dobré, kdyby se česká ekonomika připravila na útlum státní podpory. Momentálně to vypadá, že by měl program Antivirus vydržet do konce října. Dlouhý, jakož i další evropští ekonomové, je však toho názoru, že by tato podpůrná opatření měla vzít za své, a že by se podnikatelé měli dostat do mnohem tíživější situace, aby se na ní následně adaptovali.

"Ekonomicky složitější časy přijdou v měsících říjen, listopad, prosinec a tam bude potřeba, aby byly připraveny garantované úvěry, aby se daly využít na investice. Musíme pomoct pracovnímu trhu,“ řekl ekonom v interview pro ČT24.

"Člověk, který řekne, že to je úplatek pro důchodce, si důchodce znepřátelí. Také si přeji, aby se této sociální skupině zvyšovaly příjmy, aby si mohla udržet solidní životní úroveň. Na druhé straně, před volbami je tak evidentní, že to je předvolební krok, že to je až úsměvné,“ vyjádřil se k vládním záměrům s tím, že by takto vysoký příspěvek byl v české ekonomice z historického hlediska rekordní.

Dle kabinetu je takzvané "rouškovné" podporou kupní síly lidí pobírajících důchod. Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka byl od března znát růst inflace a nárůst spotřebního koše důchodců o pět procent, přičemž ale reálná výše penzí slábne. Vláda si tedy od příspěvku slibuje, že s ním přijde větší utrácení, které hraje v ekonomice významnou roli.

Dlouhý to ale takhle optimisticky nevnímá. "Nelíbí se mi to. Šest nebo čtyři tisíce v nárůstu zadluženosti za tento rok ještě uneseme, ale nesmí to být opakováno pravidelně jako předvolební nástroj nebo řešení problémů, které před nás postaví vnější šok," kritizoval rouškovné. Nevadí mu příspěvek jako takový, nýbrž politikaření.

Hospodářská komora ČR si je také vědomá, že s pandemií covid-19 jdou ruku v ruce vysoké výdaje státního rozpočtu. Tak jako tak by si ale lidé měli uvědomit, že i stát má své limity.

"Bojím se, aby všechny tyto kroky naši společnost neposunuly od toho, co máme od roku 1918 v genech. To znamená, že jsme spolu s Němci a Rakušany rozpočtově disciplinovaní,“ uzavřel prezident s tím, že s připravovaným bonusem pro seniory může vzniknout nebezpečný precedent, jelikož budou penzisté očekávat, že dostanou víc peněz i v nadcházejících letech.