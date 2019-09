Budeme pracovat do úmoru? Kvůli důchodům je zle

Podle Pekarové Adamové je důležitá dlouhodobá udržitelnost systému důchodů v České republice. Toto kritérium ale podle ní současné nastavení vůbec nesplňuje. Ministryně práce a sociálních věcí je ale opačného názoru. Domnívá se, že není potřeba reforma systému a stačí pouhá adaptace.

Tento výrok paní ministryně ostře kritizuje místopředsedkyně Adamová v rozhovoru pro Radiožurnál slovy: „Myslím si, že je to strkání hlavy do písku před velkým problémem, ale bohužel to je její priorita a její vizitka.“ Za pravdu místopředsedkyni dává i Národní rozpočtová rada, podle které je též systém neudržitelný a již za pár let se bude potýkat se ztrátami a deficity.

Při pondělním jednání bylo odtajněno, že důchodový systém čeká celkem devět změn. Změna věkové hranice pro odchod do důchodu mezi nimi ale nebude. Podle Pekarové Adamové se bude týkat zejména dřívějších odchodů do důchodu pro náročné profese, věcí spojených s penzijním připojištění, nebo opatření pro osoby, které pečují o děti. Celkově mají plánované změny vyjít na 8 miliard korun.

TOP 09 v návaznosti na nespokojenost se současným systémem navrhuje, aby se věk odchodu do důchodu zvyšoval postupně, jak již ostatně bylo předchozí vládou schváleno. Určitě se chce totiž vyhnout snížení penzí, což je jedním ze tří řešení momentální situace.

Současnou krizi lze totiž řešit třemi způsoby. Ten první je zvýšení věku odchodu do důchodu, ten druhý je nežádoucí snížení penzí a ten třetí je poskytnutí většího objemu peněz ze strany státu, což by podle paní místopředsedkyně vedlo k tomu, že by nám peníze chyběly zase jinde.

V rozhovoru dále nabádá lidi ke spoření a vysvětluje, že zaměstnanci ve věku nad 65 let mají stále velký přínos pro firmy. Své zkušenosti mohou předat služebně mladším a pomáhat tak prosperitě zaměstnavatele.