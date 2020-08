Rouškovné 6000 korun? Maláčové vadí, že se řeší, kde na to vezme

"Bylo to stresující pro všechny, ale pokud proti sobě stavíme jednotlivé skupiny, tak jsme pomohli všem a v tuto chvíli diskutujeme, jak pomoci i seniorům a seniorkám,“ nechala se ministryně slyšet v rozhovoru pro Radiožurnál.

Vicepremiér, předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček se v pondělí nechal slyšet, že by se o osudu rouškovného mělo rozhodnout do týdne. "Jedná se o tom a blížíme se dohodě. Pokud se tak v pondělí nestane, bude to mít vážné důvody,“ informovala Maláčová.

Zde bude příspěvek činit šest tisíc korun, jak navrhují sociální demokraté, nebo 5000 podle plánu premiéra Andreje Babiše (ANO), je dle ministryně stále předmětem jednání. "To jsou přesně parametry, o kterých se bavíme. Výše příspěvku, datum vyplacení a tak dále, takže buďme trpěliví," vysvětlila.

Pomoc nebo předvolební korupce?

Předseda vlády o víkendu avizoval, že se jedná o "rouškovné", čímž v podstatě potvrdil, že příspěvek souvisí s koronakrizí. "Doba byla složitá pro všechny, a protože důchody jsou velmi nízké, i když jsme je v minulých letech rekordně navyšovali, diskutujeme o tom, zda finančně nepomoci taky seniorům,“ nechala se slyšet Maláčová.

"Zaměstnancům jsme pomohli hlavně programem antivirus, rodiče dětí do třinácti let měli možnost krizového ošetřovného, dále jsme pomohli všem živnostníkům,“ bilancovala veškerá vládní opatření kompenzující lidem výpadek příjmů.

Důchodcům nicméně penze i nadále chodily. "Proto se bavíme o mnohem nižší částce, než bylo třeba 500 korun denně pro živnostníky. Důchodcům navrhujeme 500 korun měsíčně,“ hovořila ministryně práce o zvyšování důchodů.

Co se týče samotného důvodu, proč se Jana Maláčová rozhodla pro jednorázový příspěvek, je fakt, že mají senioři nízké důchody. Otázkou ale zůstává, zda se jedná o systémové řešení, které jim pomůže v jejich neutěšené situaci. "Je, protože budeme systémově navyšovat. Ještě systémovější by byla důchodová reforma a tu jsme letos v březnu připravili," nešetřila šéfka resortu práce optimismem.

Tento týden se diskutovalo, zda by měl mít penzista pobírající měsíčně deset tisíc důchod, obdržet stejný příspěvek jako jiný, který má například osmnáct tisíc. "Když všem přidáte stejnou částku, tak logicky pomáháte nejvíc těm nejslabším,“ avizovala Maláčová.

V nedělních Otázkách Václava Moravce si ministryně práce také stěžovala na neustále probírané téma, zda je na celý příspěvek ve státním rozpočtu s rekordním půlbilionovým deficitem dostatek finančních prostředků.

"Řekla jsem ještě, že bych tu otázku položila jinak: Jak je možné, že lidé, kteří celý život pracovali, nemají důchod, ze kterého se dá žít? Na to bychom se měli ptát a politici jsou placení za to, důstojný život lidem zajistit,“ namítla.