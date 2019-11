Češi se na vládu vykašlou? Důchodci mohou jednoduše převézt stát

"Za posledních třicet let jsme v rámci politického spektra v podstatě k ničemu nedospěli, ode mne se očekává jasné řešení do půlroku. Málokdo si uvědomuje ten tlak. Myslím, že jsme v rámci důchodové komise postoupili dobře," hájila se ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová v České televizi.

Dodala, že nové řešení nebude důchodovou reformou, ale spíše testem politické kultury v České republice. "Teď se musí ukázat, zda jsme všichni ochotni ustoupit ze svých pozic. Dovedu si představit, že většina politických stran má jasno, jak by to mělo vypadat, ale vtip je v tom, že se musí najít shoda," tvrdí.

Dodala, že navýšení věku odchodu do důchodu nemá smysl. To by podle ní jen přeneslo náklady z důchodového systému do jiných systémů, například do takzvaných nepojistných dávek. "Ti lidé stejně odejdou, už dnes máme vysoký počet předčasných důchodů. Lidé pak mají nízké penze a žádají o dávky na bydlení," varuje.

Změny by se podle ní měly dít jinde. "Jde zejména o zaměření na kapitál. „Osmdesát procent daňových příjmů státního rozpočtu jde ze zdanění práce a spotřeby. Nebo v jiném měřítku máme velké zdanění nízkých příjmů a nízké zdanění vysokých příjmů. To jsou poměry, které chceme změnit," uvedla.