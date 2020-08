Chystá se návrh zákona s úpravou důchodového systému

Komise jednala o tom, že by se nynější veřejný důchodový pilíř mohl rozdělit na dva. Z nultého pilíře by se vyplácel z daní základní solidární důchod a z prvního z odvodů zásluhová část podle odpracovaných let a odvedených částek s případným oceněním péče o děti či práce po dosažení důchodového věku. Normu připravuje ministerstvo práce.

"Na legislativním znění se pracuje. Mělo by být představeno ve druhé polovině října se studií OECD," uvedla Nerudová.

Předběžnou analýzu dostala ČR od OECD před prázdninami. Ministerstva práce a financí k ní sepsala své připomínky. Výsledný dokument by měl být k dispozici v říjnu.

Podle guvernéra České národní banky (ČNB) Jiřího Rusnoka rozdělení nynějšího průběžného pilíře nic neřeší. Označil ho za "hru s čísly". Rusnok míní, že reforma není v Česku politicky proveditelná a v každém volebním období vzniká nová důchodová komise, která návrh připravuje. Jedinou reálnou reformu představuje podle guvernéra ČNB odsouvání důchodového věku. Ten se postupně dostane na 65 let ve 30. letech. Na této hranici ho v minulém volebním období zmrazila tehdejší vláda ČSSD, ANO a lidovců.

"Zastropování je nesmysl. Přinese jen bolest dalším vládám, které věk budou muset odstropovat," řekl v OVM Rusnok.

Česká společnost stárne a seniorů přibývá. Experti upozorňují na to, že důchodový systém nebude beze změn udržitelný. Nerudová v OVM řekla, že bez úprav by poměr průměrné penze k průměrné mzdě mohl klesnout na 22 procent. Nyní je asi na dvou pětinách.

Podle ekonoma Filipa Matějky z Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy CERGE-EI je nutné reformu řešit a mohlo by se využít "riskantnější investování". Jako model zmínil Norsko a jeho fond, který investuje do akcií. "Také bychom mohli investovat, kdybychom dávali sto miliard ročně. Jim se peníze za 30 let zosminásobily," podotkl Matějka.