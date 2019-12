ČSSD neuspěla, vyšší rodičovský příspěvek nedostanou všichni

Rozpočtem na příští rok, který už koaliční vláda prosadila, zdůvodnil souhlas se sněmovní verzí rodičovské šéf sněmovního klubu KSČM Pavel Kováčik. "Není-li již ve sklenici voda, tak se z ní nedá napít," uvedl na tiskové konferenci.

Jeho stranická kolegyně Hana Aulická Jírovcová dodala, že komunisté byli pro rozšíření okruhu rodin s nárokem na vyšší příspěvek z těch s novorozenci na všechny, které rodičovskou právě čerpají. Kdyby podle ní Maláčová nezacházela s tématem populisticky, mohla novela platit už půl roku, a nárok by tak mělo víc rodin. Ministryně podle Aulické změnila před klíčovým hlasováním názor ze dne na den, což KSČM překvapilo.

Maláčovou za obrat v posledních dnech kritizovalo i hnutí SPD, jehož poslanci budou hlasovat pro senátní širší verzi rodičovské. Jednání Maláčové považuje šéf hnutí Tomio Okamura za neuvěřitelné. Nejprve podle něj ministryně podvedla 70.000 rodin, když navrhla užší verzi příspěvku, následně koaličního partnera, když v pondělí hovořila o možné podpoře senátní verzi, a nakonec znovu změnila názor.

Podle vládní verze schválené Sněmovnou dostanou od příštího roku přidáno z 220.000 na 300.000 korun rodiče novorozenců a ti, kteří budou dávku zrovna pobírat. Podle Senátu by se navýšení mělo týkat i rodičů s dětmi do čtyř let, kteří příspěvek v dosavadní výši už vyčerpali. "Ačkoliv správným krokem by bylo podpořit nejspravedlivější verzi, z rozpočtových důvodů podpoří ČSSD vládní sněmovní verzi," uvedla Maláčová.

Maláčová v pondělí uvedla, že na ANO a jeho poslance bude apelovat, aby podpořili senátní verzi. "My tu debatu vedli, nebyla lehká, byla velmi upřímná, bohužel ANO řeklo, že své stanovisko nemění a trvá na podpoře sněmovní vládní verze," uvedla Maláčová. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí uvedl, že by obrat ČSSD k senátní verzi považoval za nestandardní.

Maláčová dnes řekla, že původně byly na stole čtyři verze - nenavýšit příspěvek vůbec, navýšit jej pro rodiče nově narozených dětí, nynější sněmovní verze a nejširší senátní verze. Případné schválení druhé nejštědřejší verze, tedy sněmovní, by podle ní i tak bylo dobrou zprávou. Nejširší varianta by podle Maláčové měla širokou podporu, pokud by tomu nebránily rozpočtové důvody. Senátní verze může počítat s podporou opozice, dnes se k ní přihlásili lidovci, Starostové i TOP 09.

Sociální demokraté přímo neodpověděli na otázku, zda ANO hrozilo koncem koalice v případě, že by se ČSSD v hlasování odchýlila od společné dohody. "Kdyby se v jakékoli koalici stalo to, že by druhá koaliční strana hlasovala proti tomu, na čem se dohodli například v rámci rozpočtu, tak by se to určitě té první koaliční straně nemuselo líbit a byl by to legitimní důvod potom vyvolat diskusi o různých věcech," uvedl šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka.