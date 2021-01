ČSSD znovu zvažuje mimořádný příspěvek důchodcům

Příspěvek 5000 korun k důchodu vláda schválila loni měsíc před krajskými volbami. Bonus pak podpořil i Parlament a prezident. Senioři peníze dostali v prosinci. Státní rozpočet na to vydal 15 miliard korun.

"Pokud to bude potřeba i letos, tak to sociální demokracie navrhne," řekla Maláčová. Podle ní bude rozhodující vývoj ekonomických ukazatelů. "Máme polovinu ledna, myslím, že se ukáže v příštích měsících," uvedla šéfka resortu práce.

Podle ní se loňský příspěvek vyplatil jako kompenzace za zvýšenou inflaci a náklady, které lidé měli kvůli koronavirové epidemii. Premiér Andrej Babiš (ANO) bonus zdůvodňoval stresem důchodců v době jarní covidové vlny. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) argumentoval zdražováním a ministerstvo práce jako důvod uvádělo pokles poměru průměrné penze a průměrné mzdy v posledních letech, dopady epidemie na příjmovou a sociální situaci penzistů a nejistým vývojem. Ekonomové ale poukazovali na to, že příjem důchodcům v krizi neklesl. Řada opozičních politiků bonus označovala za předvolební uplácení na dluh.

Důchody se naposledy zvyšovaly letos v lednu. Průměrná starobní penze vzrostla o 839 korun a podle ministerstva práce by měla činit 15.336 korun. Vláda po svém nástupu slíbila, že průměrný důchod do letošních podzimních sněmovních voleb dosáhne 15.000 korun. Podle schváleného rozpočtu má do starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů letos putovat asi 537 miliard korun, tedy téměř třetina státních výdajů.

Důchody se budou podle zákonných pravidel zvyšovat i příští rok v lednu, a to o růst cen a polovinu růstu reálných mezd. Zatímco inflace může být vyšší, navyšování výdělků se teď kvůli koronavirové krizi a zrušení superhrubé mzdy neočekává. Valorizace by tak mohla být nižší než v dobách hospodářského růstu. O kolik by se penze měly příští rok upravit, bude jasné o letních prázdninách.

V minulých letech kabinet prosadil zvýšení důchodů o něco vyšší, než nařizoval zákon. Stejně chtěl původně postupovat i při letošním lednovém navýšení. Tento krok by ale trvale zvedl výdaje na penze. Vláda proto zvolila raději jednorázový příspěvek 5000 korun už loni, kdy si prosadila půlbilionový schodek rozpočtu.

Maláčová chce letos hlavně prosadit svou důchodovou reformu. Návrh počítá s bonusem 500 korun za vychované dítě, s dřívější penzí pro zhruba 400.000 pracovníků v náročných profesích a s minimální penzí pro každého seniora ve výši 28 procent průměrné mzdy, tedy asi 10.000 korun. Do 13. ledna mohly resorty, odbory a další instituce poslat připomínky. Ministerstvo práce je v příštích dvou týdnech chce vypořádat. Poté bude Maláčová jednat v koalici.