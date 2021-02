ČSSZ eviduje půl milionu žádostí o ošetřovné kvůli zavřeným školám

Na krizové ošetřovné má nyní nárok většina rodičů, kteří zůstali kvůli uzavřeným školám doma s potomky do deseti let. Dostávají z nemocenského pojištění 70 procent svého redukovaného průměrného výdělku po celou dobu nařízeného uzavření. Při běžné nemoci činí dávka 60 procent a poskytuje se po devět dnů, samoživitelům a samoživitelkám pak až 16 dnů. Loni za březen se vyplácelo 60 procent základu příjmu, od dubna pak 80 procent na školáky do 13 let. Ministerstvo průmyslu pak poskytuje ošetřovné živnostníkům.

Školy se v Česku uzavřely poprvé loni 9. března, tedy tři dny před vyhlášením nouzového stavu. Do konce školního roku se provoz už plně neobnovil. Rodiče, kteří zůstali se školáky doma, tak mohli pobírat ošetřovné do prázdnin. Na podzim se školy uzavřely 14. října. Otevřené zůstaly jen mateřské školy. Žáci prvních a druhých tříd se pak do lavic vrátili 18. listopadu. Vláda se chystá kvůli šíření epidemie školy pro první a druhé třídy i školky uzavřít.

V minulém školním roce dostala ČSSZ nejvíc žádostí o ošetřovné v dubnu. Bylo jich 158.700. O měsíc později úřad evidoval 80.800 nových žadatelů. V červnu to pak bylo 48.300 žádostí. Nejvíc vyřízených případů bylo loni v červnu, a to 257.400.

V tomto školním roce nejvíc žádostí dorazilo loni v listopadu, a to 73.900. Druhý nejvyšší počet byl zatím v prosinci, dosáhl 27.500. Za první tři únorové týdny úřad obdržel 23.400 žádostí. Nejvíc žádostí zpracoval loni v prosinci, a to 103.300. Za leden se vyřídilo 47.000 případů a za první tři únorové týdny 39.000.

Zaměstnavatel sociální správě podklady k ošetřovnému zasílá po skončení měsíce. Peníze má úřad poskytnout do 30 dnů po obdržení žádosti.

Řada rodičů si stěžovala na to, že na na ošetřovné čekala týdny. Ministerstvo práce a ČSSZ to zdůvodňovaly zpočátku tím, že zaměstnavatelé podklady posílají pozdě. Resort ale nakonec přiznal zpoždění při vyřizování, když loni koncem roku navrhl, aby se ošetřovné nezapočítávalo dočasně do příjmu při posuzování nároku na sociální dávky. Lidé totiž mohli přijít o přídavky na děti či příspěvky na bydlení kvůli tomu, že jim se zpožděním dorazilo ošetřovné za dva měsíce najednou.

Ministerstvo podle zdůvodnění k návrhu očekávalo, že zhruba pětina až čtvrtina dávek za říjen se vyplatí v prosinci a peníze za listopad dorazí 30 až 35 procentům lidí v lednu. Resort poukazoval na velký počet vyřizovaných žádostí. "Minimálně u tisíců, pravděpodobně menších desetitisíců rodičů dojde k výplatě ošetřovného v jiném měsíci, než by byla vyplacena mzda, případně ke kumulaci výplaty ošetřovného za dva měsíce či ošetřovného se mzdou," uvedlo ve zdůvodnění návrhu ministerstvo.