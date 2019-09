Dávky na bydlení: Udělá stát radikální řez? Návrh připraví nová komise

MPSV původně před pár měsíci navrhoval, že by místo nynějších dvou dávek na bydlení byla jen jedna, její vyplácení by se zpřísnilo a do ubytoven by se za pár let neposkytovala vůbec.

"V posledních týdnech se neustále točíme v kruhu, rozhodla jsem se pro jiné řešení. Model komise se osvědčil u sociálních služeb či důchodů. Podobné těleso by mělo řešit i oblast dávek na bydlení," uvedla ministryně Jana Maláčová.

Vláda mluví o nutné revizi dávek. Ministerstvo práce připravilo před pár měsíci zákon, podle něhož měl od roku 2021 nynější příspěvek a doplatek nahradit nový přídavek. Podmínky pro jeho vyplácení měly být přísnější než dnes a do ubytoven se neměl od roku 2023 vyplácet vůbec. Podle podkladů k dnešnímu jednání výboru se termín odsunul na konec roku 2025. Zástupci organizací na pomoc potřebným záměr kritizovali, podle nich by výrazně zhoršil situaci chudých. Ministryně pak uvedla, že z jejího úřadu unikla jen pracovní verze.

"Z ničeho jsem nevycouvala. Chci razantní zásah a uvědomuji si krizovost situace. Řešení chci do dvou měsíců. U návrhů, které se zdály před půl rokem naprosto nesporné, se pozice klíčových aktérů kompletně změnily," řekla ministryně. Podle ní se proti změně staví nyní Svaz měst a obcí.

Podle náměstkyně pro pojistné systémy a nepojistné dávky Kateřiny Jirkové by výsledkem komise měla být představa, jak by podpora na bydlení měla vypadat. "Jestli to budou parametrické změny dvou dávek, nebo jsme schopni udržet koncept jedné dávky," uvedla Jirková.

Stát nyní potřebným poskytuje na bydlení příspěvek a doplatek. Na příspěvek mohou dosáhnout lidé, jimž na přiměřené bydlení nestačí 30 procent příjmu a v Praze 35 procent. Doplatek jako dávku hmotné nouze získají ti, kteří mají nárok na příspěvek na bydlení. Má jim dorovnat výdaje za byt tak, aby jim zbyla částka na živobytí.

Ministerstvo práce v polovině února představilo zásady, jak by chtělo dávky upravit. Mezi plány bylo to, že peníze od státu by dostávali jen nemajetní. Výše dávek se měla řídit obvyklým nájemných podle cenových map, stanovit se měly hygienické standardy.

Podle organizací na podporu lidí v nouzi není možné dávku do ubytoven či chatek zrušit, pokud v Česku neexistuje systém sociálního bydlení a lidé se nemají kam přesunout. Na ulici by tak mohly skončit rodiny s dětmi i senioři, varovali experti na sociální problematiku.

"Návrh byl pro terén velmi razantní. Velmi mě zklamalo, že se od něj ustoupilo," uvedla místopředsedkyně výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM). Podle ní je potřeba radikální kroky podniknout. "Myslím si, že paní ministryně nic měnit nechce. Uvidíme v listopadu," řekl poslanec ANO Aleš Juchelka. Místopředsedkyně výboru Olga Richterová (Piráti) podotkla, že jednoduchá a rychlá řešení neexistují.