Důchodci dostanou jednorázově 5000 korun, schválili poslanci

Sněmovna k předloze připojila jediný z desítky opozičních pozměňovacích návrhů. Piráti navzdory nesouhlasu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) prosadili, aby pravidelná valorizace důchodů byla vždy od 1. ledna, nikoli ode dne výplaty lednové splátky penze.

Sněmovna schválila jednorázový příspěvek důchodcům ve 3. čtení! Během koronakrize už jsme plošně pomohli rodinám s dětmi, zaměstnancům, firmám, nebo OSVČ. Nyní konečně podpoříme i ty, kteří mají dlouhodobě hluboko do kapsy. @CSSD pic.twitter.com/OFBzYDvqXg — Jana Maláčová (@JMalacova) October 30, 2020

Příspěvek 5000 korun mají dostat starobní důchodci i lidé s invalidní nebo s pozůstalostní penzí. Protože vláda s předlohou přišla před krajskými a senátními volbami, opozice mluvila o uplácení voličů. Maláčová příspěvek hájila rychlejším růstem cen i tím, že důchodci letos musejí kvůli koronavirové krizi kupovat roušky nebo dezinfekci. Opozice volala po systémových změnách v penzích včetně důchodové reformy.

Pravidelná valorizace penzí vždy od 1. ledna má platit podle pirátského návrhu od roku 2022. Protože se lednové výplatní termíny penzí liší, vzniká mezi důchodci nerovnost, vysvětlil úpravu předkladatel Mikuláš Ferjenčík.

Hlasování o jeho návrhu vyvolalo ve Sněmovně procedurální spor potom, co výsledek prvního byl zpochybněn. Poslanci se ale nakonec většinově přiklonili k Ferjenčíkově úpravě i ve druhém hlasování. Pro byli i komunisté, kteří menšinovou vládu ANO a ČSSD v dolní komoře tolerují.

O pětitisícový příspěvek nebudou muset důchodci a důchodkyně podle návrhu zákona sociální správu žádat. Nárok na mimořádné přilepšení by měli mít ti, kteří v listopadu budou nějakou z penzí pobírat a dál na ni budou mít nárok. Dávku 5000 korun by měli dostat stejně jako důchod, tedy na účet nebo složenkou. Maláčová zdůraznila, že je nutné, aby zákon vyšel ve sbírce nejpozději koncem listopadu.

Příspěvek by mělo obdržet zhruba 2,89 milionu lidí. Nebude podléhat případné exekuci a nebude se zahrnovat do příjmů. Neměl by tak ohrozit pobírání dávek na bydlení či jiných sociálních podpor.

Sněmovna odmítla pirátský návrh na snížení příspěvku na 1500 korun i požadavek hnutí STAN, které chtělo poslat 6000 korun samoživitelům, samoživitelkám a rodičům pobírajícím rodičovský příspěvek. Lidovci neprosadili, aby důchodci s nadprůměrnou penzí dostali jednorázově 3000 korun a naopak 7000 korun ti, kteří vedle starobního nebo invalidního důchodu pobírají pozůstalostní penzi. K příspěvku chtěli lidovci přidat také 500 korun za každé vychované dítě. Trikolóra neuspěla s návrhem, aby zaměstnanci a podnikatelé mohli přispívat na důchody svým blízkým jedním procentem z příjmů. Tyto peníze by se jim odečetly z daní.

Občanští demokraté nakonec neprosadili zvýšení měsíčních důchodů o 1000 korun po 25 letech v penzi místo po dovršení 85 let věku, jako je tomu nyní. Návrh sice získal už dříve podporu sociálního výboru, sněmovního pléna už nikoli.