Důchodci dostanou jen nezbytné minimum? Kvůli koronaviru jim vláda asi víc nepřidá

Ještě v únoru podporovala vyšší než zákonný růst důchodů jak ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), tak i premiér Andrej Babiš (ANO). Maláčová chtěla zvýšit penze až o 300 korun nad zákonnou valorizaci, tedy zhruba o 1050 korun měsíčně.

Návrh na růst penzí podporovali i komunisté a opozice, která ale poukazovala na to, že by důchody měly růst podle zákona. I přesto se ještě počátkem roku zdálo, že si senioři příští rok zhruba o tisícikorunu polepší.

Pak ale nový typ koronaviru přerostl v pandemii a zasáhl i Česko, které míří k největšímu schodku státního rozpočtu v historii. Stát bude muset šetřit, a odrazí se to i na růstu penzí. Podle posledních informací tak senioři tisícikorunu nedostanou.

Jen za zákonné zvýšení penzí v průměru o 750 korun měsíčně by musel stát v příštím roce zaplatit dvaadvacet a půl miliardy. Dalších 300 korun navíc by podle České televize pro rozpočet znamenalo dalších deset miliard.

Schillerová už dříve několikrát uvedla, že při sestavování státního rozpočtu na příští rok nepočítá s vyšším růstem důchodů, než stanovuje zákon. Poukázala přitom právě na dopady epidemie koronaviru.

Letos se důchody v průměru zvýšily o 900 korun, tedy o 151 korun nad zákonem stanovenou valorizaci. Průměrný důchod byl letos v březnu 14 397 korun. Příští rok bude zvýšení s největší pravděpodobností nižší.

Pokud penze porostou pouze o hodnotu zákonné valorizace, senioři si v roce 2021 přilepší v průměru o 750 korun měsíčně, což vyjde stát na zhruba 22 miliard korun. Pokud by měl seniorům zvednout penze na původně avizovaných 1050 korun měsíčně, pro rozpočet by to znamenalo dalších deset miliard.

Ve hře je ještě druhá možnost, a sice zvýšení o něco málo přes 800 korun. Ačkoliv se o něm v poslední době veřejně spekuluje, konečná částka zatím rozhodnutá není. Ministerstvo chce přesto splnit aspoň ten slib, že v roce 21 bude průměrný důchod vyšší než 15 000 korun. Definitivně jasno bude ke konci roku.