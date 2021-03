Důchody by příští rok mohly vzrůst průměrně o 416 korun

Aktualizováno 20.3.2021, 22:52 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Důchody by mohly v případě dodržení zákonné valorizace příští rok vzrůst průměrně o 416 korun. České televizi (ČT) to řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Její resort ale nyní pracuje i s dalšími dvěma variantami, a to růstem o 324 korun měsíčně, pokud bude inflace nízká a mzdy neporostou, a 509 korun v opačném případě.