Důchody mají růst o 750 korun. Podle ČSSD je to málo, chce seniorům přidat

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Sociální demokracie bude požadovat na příští rok růst důchodů nad zákonnou valorizaci. V České televizi to dnes řekl předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. Za ideální výši růstu by považoval 1000 korun. Podle zákona by valorizace měla být asi 750 korun.