Důchody ode dneška rostou, minimálně o 650 korun

Důchody se valorizují podle zákona pravidelně vždy od ledna o polovinu růstu reálné mzdy a o růst cen za sledované období. U průměrné penze tato zákonná valorizace činí 505 korun. Dalších 300 korun představuje bonus, který prosadila v minulém volebním období před volbami tehdejší Babišova vláda. Toto třísetkorunové navýšení dostanou všichni lidé s nějakou penzí.

Důchody se skládají ze dvou částí. Solidární pevná část je pro všechny stejná a má odpovídat desetině průměrné mzdy. Dnes se zvedá o 350 korun na 3900 korun. Zásluhový procentní díl penze se pak stanovuje podle odvodů a odpracovaných let. Navyšuje se o 1,3 procenta a k tomu se přidává právě bonus 300 korun. Průměrný starobní důchod se tak celkem navýší o 805 korun. Lidé s podprůměrnou penzí si polepší o něco méně. Minimálně ale dostanou 650 korun.

Na valorizaci podle zákonných pravidel by stát měl podle dřívějších informací vydat letos kolem 20 miliard korun a na třísetkorunové bonusy pak dalších asi 10,6 miliardy. Celkem by do penzí mělo putovat víc než půl bilionu korun. Důchodový systém je ve schodku. Na důchody se vyplatí víc, než se na ně vybere na pojistném. Přebytek byl na pomyslném důchodovém účtu jen v letech nejvyšší konjunktury.

Vládní nařízení mění dnes i částky pro stanovení nových důchodů. Do výdělku 17.121 korun se zahrne do základu pro výpočet celá suma. Nad tuto hranici do čtyřnásobku průměrné mzdy, který podle ministerstva práce činí 155.644 korun, se započítá 26 procent. Nad tento limit se už nezohledňuje nic.