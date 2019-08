Důchody jen pro vyvolené? Vláda opět začala plánovat

Každých pět let úřady připravují demografické výzkumy, na jejichž základě vláda rozhoduje o věkovou hranici pro odchod do důchodu. S rostoucí délkou života by tedy měla úměrně vzrůst i tato čísla. Celá myšlenka je založena na tom, že by lidé měli v penzi strávit přibližně čtvrtinu svého života, je tedy nutné mít v systému dostatek peněz na čerpání penze.

Letošní zpráva o stavu důchodového systému obsahuje kromě doporučení zmiňovanou hranici zvýšit i porovnání těchto hodnot se zbytkem světa. Česká republika ve srovnání se členskými státy EU nijak nevyniká. Nejčastější hranicí je právě věk 65 let. V následujících letech se chystá navýšit čísla za stejným účelem i několik dalších států, jako je sousední Německo, Francie, nebo Velká Británie.

Momentálně má nastavenou nejnižší věkovou hranici pro odchod do důchodu Austrálie - 57 let, nicméně do roku 2025 by mělo toto číslo stoupnout až na 60 let. Naopak ve Švédsku, Dánsku, nebo Řecku se chodí do důchodu až v 67 letech. Rozdílné věkové hranice pro ženy a muže, které jsou doposud v některých zemích nastaveny, by v budoucnu měly být sjednoceny.

Průměrná výše důchodů se genderově liší. V porovnání s ženami měli muži podle statistiky MPSV ke konci roku o 17,6 % vyšší průměrný samostatně vyplácený důchod. Jedná se v přepočtu o 2 a půl tisíce korun. Průměrná výše starobního důchodu roste rychleji ženám než mužům, ale rozdíl se během předešlých pěti let snížil jen minimálně.

Průměrná délka pracovního života v roce 2017 byla v v Evropské unii podle Eurostatu 36 let (pro patnáctiletého člověka). Stejně tak tomu bylo v České republice. Od roku 2000 vzrostl tento průměr EU o 3 roky. Nejdéle v práci stráví Islanďané, kteří pracují 47 let, naopak lidé žijící v Turecku pracují pouze 29 let.

Delší doba vzdělávání, rozvoj zdravotnictví a změny hodnot vedou ke "stárnutí" populace. Všechny tyto fakty vedou ke stagnaci porodnosti a k prodlužující se délce života. V Evropě je zaznamenán nárůst počtu lidí ve věku od 65 let. Naopak dětí ve věku do 14 let je čím dál méně. Podle Eurostatu bude tento vzorec pokračovat i v budoucnu.