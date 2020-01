Jak provést důchodovou reformu? Schillerová čeká návrhy od OECD do konce července

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Odborníci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) by měli dodat vládě své návrhy na provedení důchodové reformy v Česku do konce července. V dnešní Partii televize Prima to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Česko sice podle ní rozsáhlejší změny v penzích potřebuje, soudí ale, že v tomto volebním období přijaty nebudou.