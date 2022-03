Jurečka příští týden navrhne valorizaci různých dávek

— Autor: ČTK

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) předloží příští týden vedení vládních stran návrhy případné valorizace různých dávek a podpor kvůli růstu cen. Navýšení by se mohlo týkat životního minima, rodičovské, příspěvků na mobilitu pro postižené či daňové slevy na poplatníka a děti. Koalice rozhodne, které kroky by se mohly podniknout ještě letos. Jurečka to řekl na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády.