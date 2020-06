Bianco šek, vláda se nechová jako řádný hospodář. Kritika rozpočtu zní z mnoha stran

„Jsem přesvědčen o tom, že nestandardně velký schodek rozpočtu souvisí s nestandardní dobou, ve které se nacházíme,“ nechal se na ČT 24 slyšet místopředseda ČSSD a sněmovního rozpočtového výboru Roman Onderka.

„Pokud zachraňujeme nemocnou ekonomiku, tak nemůžeme přesně predikovat, co se do konce léta, na podzim najde, kde zásah ekonomiky byl a jak velký, to nikdo nezná,“ hájil svojí vizi další z členů též komise Jan Volný (ANO).

Výhrady vyjádřil jejich kolega a opoziční poslanec Jan Hrnčíř (SPD). „I vláda by se měla chovat s péčí řádného hospodáře. Když se vám v domácnosti sníží příjmy, nepoběžíte do banky napůjčovat si co nejvíce peněz. Budete se snažit osekat nepotřebné výdaje, snažit se rozprodat nepotřebný majetek a až potom si eventuálně půjčovat. To se ale neděje,“ vysvětlil důvod svého odmítavého stanoviska.

„Čekat do srpna znamená, že třeba místo 400 tisíc nezaměstnaných v říjnu jich budeme mít dvojnásobek. Firma, která dneska začne propouštět, protože neuvidí světlo na konci tunelu, tak v ten moment se nám projeví tato záležitost v ekonomice někdy v říjnu tohoto roku. A to je obrovské riziko. Proto chceme podpořit investice, ekonomiku a proto schvalujeme tento deficit v Poslanecké sněmovně,“ objasňoval místopředseda ČSSD tlak vlády na rychlost.

Sněmovna vystavuje vládě bianco šek

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová mu na to oponovala, že má sice pravdu, ale realita je jinde. Z toho, co bylo slíbeno, se zatím splnilo pouhých dvacet procent. "Takto si skutečně rychlost nepředstavuji,“ konstatovala. Vláda dle jejího názoru zatím vaří z vody a poslanci jí schválením rozpočtu vystavují "bianco šek".

Hrnčířovi se také nelíbí, že se nyní doplácí na špatné hospodaření během posledních pěti let nebývalé konjunktury. "Dva roky po sobě byly přebytky na účtu sociálního a zdravotního pojištění 20 miliard. Kde jsou ty peníze, neušetřilo se nic,“ zlobil se.

Onderka mu na to oponoval, že se peníze dostaly k seniorům, do školství a do zdravotnictví. Pokud jde o pandemii, tak s tou nikdo nemohl počítat „Není možné, abychom neschválili další finanční prostředky, protože program Antivirus, který zachránil k dnešnímu dni více jak 1,2 milionu pracovních míst, by nemohl nadále pokračovat. A to by byla zásadní chyba na zachování zaměstnanosti v České republice,“ dopověděl.

„Pokud bychom tak neučinili, ta krize v příštím roce bude daleko větší a nebude o deficitu 300 miliard, ale daleko větším a to by by byla katastrofa. Potřebujeme se z této krize dostat během dvou tří let, a ne za deset patnáct,“ trval si na svém místopředseda ČSSD.

"Rádi bychom věděli, kam peníze cíleně půjdou. Dával bych je primárně na podporu malých a středních podniků. Vidíme tady různé nápady vlády, které se dostanou na stůl a pak se nezrealizují. Když podpora přijde o několik měsíců později, tak některé firmy to nepřežijí, nebo to pro ně už bude tak velký problém, že to nebude reálná pomoc,“ řekl senátor Lukáš Wagenknecht. Zároveň také kritizoval vládu kvůli pomalosti.

„Je zvláštní, že v tuto chvíli ještě nediskutujeme o rozpočtu na rok 2022,“ reagoval předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula s dodatkem, že se akorát ukazuje neschopnost resortu financí „Vláda si měla říct, jak to odškodnění bude vypadat, do jaké výše, kolik na to bude potřebovat finančních prostředků. Není v tom systém,“ podotkl.

„19. března jsme předvídali na tiskové konferenci odborů, že bude propad mezi 6 a 8 procenty HDP a nezaměstnanost kolem 400 tisíc lidí, pokud nebudou opatření. Tehdy jsme sklidili kritiku, co si to vůbec dovolujeme. Bohužel ta čísla směřují přesně k těmto koncům,“ pokračoval a servítky si rozhodně nebral.

V závěru ještě také řekl, že se Česko věnovalo tomu, čemu mělo, připravovalo akorát neefektivní programy, které vůbec nepomohly potřebným subjektům.