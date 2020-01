Kdy budeme odcházet do důchodu? Experti varují před pádem hranice 65 let

Ministerstvo práce poukazuje na to, že posun věku prodlužuje pracovní aktivitu a zkracuje pobírání důchodu. Zvyšují se tak příjmy do systému a brzdí růst výdajů.

Díky tomu se snižuje vnitřní dluh soustavy a nerovnováha mezi celkovou vyplacenou penzí a odvody. Pokud by se věk a nástup do penze dál odsouval tak, aby člověk byl na odpočinku čtvrtinu života, rozdíl důchodu a odvedené částky by ze 41 procent klesl na 27 procent.

Podle zprávy je u mužů za nynějších pravidel budoucí vyplacená penze jen o několik procent vyšší než odvedené pojistné. U žen celkový důchod převyšuje odvedenou částku zhruba o 85 procent. Za rozdílem je to, že s malými dětmi zůstávají doma matky a v době rodičovské do systému peníze neodvádějí.

Doba péče se jim ale do nároku na důchod započítává. Ženy pobírají penze také déle. Zatímco senioři v průměru dostávají důchod asi 18 let, seniorky asi 23 let. Ženy zas ale mají nižší částky. Loni to bylo v průměru o 2407 korun měsíčně méně. Víc jim tedy ve stáří hrozí chudoba.

Díky vysoké zaměstnanosti a růstu mezd jsou od roku 2017 roční příjmy z odvodů do systému vyšší než vyplacená částka na penze. Do budoucna se stárnutím společnosti výdaje ale porostou a saldo se bude postupně zvyšovat.

Nejvyšší podle zprávy bude kolem roku 2060, kdy by za nynějšího nastavení mohlo dosáhnout asi 4,8 procenta HDP. V dnešních hodnotách to je asi 270 miliard korun. Díky odsouvání věku tak, aby penze zahrnovala čtvrtinu života, by propad mohl být nižší. Činil by 3,9 procenta HDP.

Opravdu se ale lidé budou dožívat stále vyššího věku? A je možné, že bychom do důchodu nakonec odcházeli například až v 80 letech? Experti s tím nesouhlasí. Mnoho odborníků se domnívá, že člověk narazil na své přirozené hranice, a déle než nyní žít nebude. Ne bez zásahů vědců.

Experti se proto snaží zjistit, jak omladit lidské buňky, díky čemuž by se mohla zvýšit délka života průměrně na více než 100 let. Výzkumníci tvrdí, že by mohli prodloužit délku života díky „přeprogramování" těla. Mimoděk ale tvrdí, že lidé už se vyššího věku dožívat nebudou. Studie na toto téma byla publikována v odborném časopise Cell.