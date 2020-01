Kdy nebude na důchody? Ekonomka nastínila nelichotivou budoucnost Česka

Ve světle plánů ministerstva práce a důchodové komise si snižování penzí nikdo nedokáže představit. Naopak, v posledních letech vláda seniorům přidávala, a trojice představených reforem slibuje navýšení základního solidárního důchodu na zhruba dvojnásobek.

Je to ale skutečně reálné? Česká politická garnitura se v odpovědi na tuto otázku poměrně silně tříští. Zatímco podle autorů reforem ano, podle opozice a ministerstva financí ne. Česko by totiž kvůli reformám muselo zvýšit daně. A to markantně.

Ekonomové totiž soustavně varují před rokem 2030, kdy do důchodů odejde takzvaná generace Husákových dětí. Populační vlna, která se zvedla na počátku 70. let, totiž představuje silnou ekonomickou entitu, která bude státní kase chybět.

To si ale Babiš nepřipouští a tvrzení expertů naopak smetl ze stolu. "Co ekonomové vědí o tom, co bude v roce 2030?" uvedl v televizi Prima. Jak se ale ukazuje, ekonomové dokáží poměrně přesně spočítat, jaká bude v té době situace. Tedy v případě, že Česko stávající důchodový systém nezmění.

Varuje před tím například předsedkyně důchodové komise a rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. "Úsporná varianta návrhu důchodové komise ukazuje, že pokud nebude nalezena shoda buď na reformě příjmů státního rozpočtu nebo snížení výdajů státního rozpočtu, tak za 10 let bude nutné snížit důchody plošně všem o 11 %," varuje, ekonomka na Twitteru. To by v případě seniorů s vyššími penzemi znamenalo měsíčně ztrátu až několika tisíc korun.