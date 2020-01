Kvůli důchodům bylo v televizi živo. Budeme mít vůbec nějaké?

Předseda ČSSD Jan Hamáček si v Otázkách Václava Moravce pochvaloval výsledky státního rozpočtu. Opozice je ale skeptická. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová i předseda STAN Vít Rakušan tvrdí, že vláda nemyslí na budoucnost.

Hamáček ocenil, že Česko má stabilní rozpočet a je zemí, která nabízí prostor pro zahraniční investory. "Jsem přesvědčen, že rozpočet na letošní rok skončí nejhůře tak, jak je plánován," uvedl.

Pekarová Adamová ale tvrdí, že Česko bude mít v budoucnu problém. "Je pravdou, že rostou příjmy, ale mnohem rychlejším tempem rostou výdaje. To je trend, který bychom měli sledovat a který by nás měl znepokojovat," míní.

Dodala, že stát není schopen udržet ekonomiku ve stejné úrovni nebo se v době, kdy má rekordní ekonomické příjmy, držet zpátky a výdaje krotit. Vláda podle něj neumí šetřit na budoucnost a zadělává na problémy.

To se ukazuje i na systému penzí. Vláda pro vyrovnání rozpočtu využila také přebytek, který vygeneroval důchodový účet. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) přišla s návrhy, jak by důchodová opatření do budoucna mohla vypadat, ministryně financí Alena Schillerová to ale odmítá.

Hamáček poukázal na to, že v letech, kdy byly finance na penze v deficitu, se rozdíl ze státních peněz hradil, a k rozdělení účtu a státního rozpočtu důvod nevidí. "Ve chvíli, kdy účet dnes oddělíme, abychom zjistili, že za dva roky bude v deficitu, tak je lepší začít konečně diskutovat o důchodové reformě," tvrdí.

Podle předsedkyně TOP 09 ale ČSSD nenabízí vůbec žádnou důchodovou reformu, "Základní otázkou je, jak se změní daňový systém. Maláčová říká, že do pěti let musí být změna daňového systému, ale neříká, jak si ji představuje. A do toho Schillerová říká, že je to dalších 300 miliard korun, které by se musely vybrat na daních," uvedla.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zkritizoval i Rakušan. "Neříkáte, jak do systému dostanete finanční prostředky. V tu chvíli se nejedná o reformu. Reforma to bude, až přijdete do Poslanecké sněmovny s tím, že je tady varianta, která přináší výhled i pro generaci Husákových dětí. Ukažte nám zdroje, pak lze vybrat variantu," vyzval.