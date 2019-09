Důchody v Česku se budou měnit? Maláčová má nový plán

Jana Maláčová chce aby stát Čechům, kteří si odpracovali své, garantoval minimální důchod, který by byl hrazen ze státního rozpočtu. Celé sociální odvody by se promítly do zásluhové složky. Dnes je systém financovaný výhradně ze sociálního pojištění.

V minulých letech chyběly peníze v důchodkovém systému. Dofinancovávalo se to z obecných daní, což nebylo přehledné. Aktuálně je důchodový systém v přebytku.

„Průběžný pilíř by stál na výkonu ekonomiky. Tím by se odclonily hrozby související s rostoucím počtem seniorů. Zároveň by se zvýraznil motivační efekt pro pracující: čím víc by si vydělal, tím víc by se mu započetlo do zásluhové složky,“ řekla Maláčová pro Lidové noviny.

O důchodové adaptaci začíná ministryně jednat s koaličním partnerem, hnutím ANO. Největší střet se případně odehraje nad tím, který daňový výnos vázat na financování minimální zaručené penze.