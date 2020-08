Maláčová chce zvýšit příspěvek na péči seniorům a postiženým z domovů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo práce plánuje zvýšení dvou nejvyšších příspěvků na péči obyvatelům domovů pro seniory či pro postižené. Pobírat by mohli stejně jako lidé v domácím prostředí. Podle svého stavu by tak mohli mít o 4000 či o 6000 korun měsíčně víc než teď. Upravit by to měla chystaná novela o sociálních službách. ČTK to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).