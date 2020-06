Rodičům se poslat děti do škol nevyplatí. Jestli podvádějí stát, nikdo nekontroluje

Navzdory částečnému otevření škol je pro rodiče i nadále finančně výhodnější zůstávat s dětmi spíše doma a učit se s nimi na dálku. Díky ošetřovnému dosáhnou totiž na 80 % denního vyměřovacího základu, do něhož jsou zahrnuty všechny kalendářní dny, včetně víkendů. Srovnáme-li si to s průměrným platem, pak se jedná o 1300korunovou ztrátu. Podle informací serveru iROZHLAS ale dochází i k podvodům, na něž upozornili učitelé.

Část rodičů nechodí do práce, ale čerpá ošetřovné, a děti posílá do školy. Pro úřady je ale častokrát nemožné tyto podvody odhalit. "Škola nebo školské zařízení vyplňuje pro rodiče formulář, kterým potvrzuje, že je dítě žákem školy a tento žák se osobně neúčastní na vzdělávacích aktivitách. Zařízení musí tento tiskopis rodiči vydat v den, kdy o něj požádá,“ řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Mluvčí Správy sociálního zabezpečení Jitka Drmolová navíc vysvětlila, že pokud rodič dítě hned následující den do školy pošle, pak už není potřeba žádných dalších razítek ani potvrzení. Zda opravdu dítě zůstává doma, úřady nezjišťují. Jediné, co se řeší, jsou formální nedostatky nebo udání.

„Právní úprava ošetřovného nezavádí žádné nové speciální kontroly. Současně se okresní správy sociálního zabezpečení věnují případným oznámením ze strany škol nebo zaměstnavatelů,“ objasnila mluvčí.

„Škola není již povinna kontrolovat, zda rodiče zneužívají dávky nemocenského pojištění, ani konat jiné úkony, jelikož další je již v kompetenci ministerstva práce a sociálních věcí, respektive České správy sociálního zabezpečení, která dávky vyplácí,“ dopověděla Drmolová.

Na kontroly nejsou lidé

K počtu provedených kontrol se mluvčí Správy sociálního zabezpečení nevyjádřila. Podle dostupných informací čerpal jenom během května ošetřovné přibližně čtvrt milionů lidí. "Plošná kontrola nebyla zavedena jednak z toho důvodu, že se nedomníváme, že by mělo platit "co příjemce dávky, to podvodník", ale především také z kapacitních a personálních důvodů," vysvětlila mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Kateřina Brodská, proč nebyly zavedeny kontroly.

Zaměstnavatelé si ale podle hlavní analytičky Hospodářské komory Kariny Kublekové na tento liknavý přístup státní správy stěžují. „To je velmi kontraproduktivní. Zaměstnavatel tyto zaměstnance postrádá ve své výrobě. Často potřebuje každou ruku. Chybí v české ekonomice a způsobují problémy v organizaci práce,“ řekla.

Dostupná data resortu práce a sociálních věcí ukázala, že úřady během června vyplatily ošetřovné ve výši tří miliard korun, a to 190 tisícům rodičů. Za měsíc květen se jednalo o částku menší než půl miliardy.