MPSV může případně prodloužit smlouvu na systém dávek, řekl náměstek Povšík

Vyplývá to z vyjádření politického náměstka ministryně práce Robina Povšíka (ČSSD) na posledním jednání sněmovního sociálního výboru. Zasedání bylo neveřejné, Sněmovna dodatečně zveřejnila zvukový záznam.

Provoz systému pro vyplácení dávek má ministerstvo zajištěný do konce roku, kdy smlouva s OKsystemem vyprší. Povšík ujistil, že poskytování příspěvků a podpor kvůli tomu není ohroženo. Vedení resortu vyhlásilo v září soutěž na nového provozovatele nynějších systémů dávek a zaměstnanosti od OKsystemu na příští tři roky za 600 milionů korun. Zájemci se mohou hlásit do 30. října, kontrakt se má podepsat v listopadu.

"I kdyby se nestihlo otevřené výběrové řízení do daného termínu, máme odsouhlaseno s dodavatelem (OKsystem), že na základě stávajících smluvních vztahů a smluvních dokumentů jsme schopni uzavřít dodatek na dalších pět měsíců, je to zajištěno minimálně do května," uvedl politický náměstek. Dodal, že vedení resortu věří, že se do té doby soutěž podaří ukončit. "V krajním případě je připraveno JŘBÚ (jednací řízení bez uveřejnění). Dojít bychom k němu nechtěli. Otevřené řízení se ale nemusí povést," řekl Povšík.

V jednacím řízení bez uveřejnění se osloví přímo jediný dodavatel, který umí provoz zajistit. Podle Povšíka by nebyla chyba ministerstva, pokud by se soutěž nestihla. Poukázal na průtahy kolem případných námitek a odvolání uchazečů proti rozhodnutí.

Smlouvu s OKsystemem ministerstvo prodlužovalo už dvakrát o dva roky kvůli zpoždění příprav nového celoresortního informačního systému, který měl původně fungovat od roku 2017. Roční prodloužení stojí zhruba půl miliardy korun. Za stav technologií a závislost na jediném dodavateli, jímž je od roku 1993 společnost OKsystem, sklízí ministerstvo kritiku.

Připravovaný celoresortní systém se skládá ze systémů dávek, zaměstnanosti a dalších. Původně měl stát 1,5 miliardy. Cena může být o miliardu vyšší. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) opakovaně uvedla, že zakázky zdědila. Vedení resortu dřív ujišťovalo, že se novinka spustí od roku 2021. Letos v květnu na jednání sociálního výboru Maláčová řekla, že to bude zřejmě na přelomu let 2022 a 2023. Soutěž na nového provozovatele nynějších systémů je ale na tři roky, tedy zhruba do začátku roku 2024.

O záměru uspořádat výběrové řízení na provoz nynějších aplikací informovali zástupci ministerstva sociální výbor loni v září. Soutěž zahájili po roce. "Na podávání nabídek mají dodavatelé měsíc a ministerstvo má měsíc na vyhodnocení. To je celkem krátká doba. Vzhledem k tomu, že už tu rok a půl řešíme, že se do této situace dostaneme (konec smlouvy na provoz systému dávek s OKsystemem), tak mělo být výběrové řízení vypsáno dřív. Teď jsme ve velkém časovém presu a je to špatně," řekl šéf sněmovního podvýboru pro informační a dávkové systémy Lukáš Kolářík (Piráti).

Podle Povšíka příprava soutěže trvala rok a pracují na ní "celé týmy". Se záměrem se musela seznámit vláda. Za zpožděním je i koronavirová epidemie, kdy se pracovníci soustředili třeba na přípravu programu Antivirus s příspěvky na mzdy pro firmy v krizi, zdůvodnil politický náměstek.