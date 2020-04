Napište mi, o koho se jedná. Maláčová vyletěla z kůže kvůli nařízení neplaceného volna

Kromě ní vystoupili i další hosté Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09, Michal Pícl, ekonom Masarykovy demokratické akademie, Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Luboš Pitra, zaměstnanec z Trmic a operátor výrobní linky a Pavel Procházka, živnostník z Prahy zaměstnávající 10 lidí. Publikum bylo kvůli koronaviru opět prázdné.

Moderátorka Jílková požádala Procházku, aby objasnil ministryni Maláčové, proč se mu nelíbí postup vlády. "Vláda zkouší, co lidé vydrží," citovala jeho slova. Ten si postěžoval na nejednotnost, nekoordinovat a neplnění slibů - viz jednorázových 25 tisíc pro OSVČ, které dokonce i český premiér Andrej Babiš označil za nešťastné. Lidé už nevědí, co platí. Maláčová řekla, že ho chápe, a že se bohužel nacházíme v nevídané krizi, která bohužel zasahuje i do politiky. Ministryně financí Alena Schillerová proto svůj plán opraví a příští týden představí Sněmovně.

"Co sociální demokracie slíbí, tak splní. Jako například ošetřovné, odpuštění odvodu živnostníků a kurzarbeit," hájila Maláčová svojí stranu. "Postup vlády mi trochu přijde jako pokus, omyl," vyjádřila výhrady Pekarová Adamová. Pitra konstatoval, že mnoho zaměstnavatelů firem propouští, protože vůbec neví, co bude. Zatím se počítá s tím, že program antivirus by měl trvat do konce dubna s prodloužením do května. "Co ale bude potom," zeptal se Pitra. Jílková musela také všechny hosty požádat, aby mluvili víc nahlas, neboť je přes roušku hůře slyšet. "I já se učím moderovat přes roušku," konstatovala Jílková.

Za zmínku stojí, že kotelnice moderovala v těhotenství, s horečkou a dokonce i po těžkém úrazu o berlích, a tudíž jí nezastaví ani koronavirus. Pekarová Adamová se s Maláčovou vesměs shodly, že antivirus tedy podpora firem by měl skutečně trvat déle, a to dokonce i plus mínus měsíc po návratu do normálu. Dále je třeba také myslet i na malé a střední podniky, které nemají jenom personální, ale i další fixní náklady. Maláčová jí ubezpečila, že se s ministrem průmyslu Havlíčkem domlouvá na další strategii, a že by se antivirus mohl rozšířit i nad rámec mezd. Inspirovali se ve Velké Británii a Dánsku, které drobným podnikatelům částečně přispěly i na fixní náklady.

Kurzarbeit: režimy A a B

Stále panovaly názory, že je situace nepřehledná. Maláčová proto vysvětlovala, na jaké bázi funguje antivirus. Má dva režimy, a to A a B. Do A spadají ti zaměstnavatelé, kteří museli uzavřít své firmy z důvodu karantény. Jako příklad uvedla restaurace, kadeřnictví, kosmetiku a obchody s oblečením. Ty dostávají 80 % podporu. Zaměstnanec ale dostane plnou mzdu. Pak jsou ale odvětví, která i za současného stavu fungují, a kterým se může stát, že jim zaměstnanci onemocní, anebo se dostanou do karantény. Pamatuje se i na prostoje a na problémy se zásobováním. V takovém případě má dotyčný nárok na 60 %.

Procházka, který podniká v oboru gastronomie, připomněl Maláčové, že je potřeba vysvětlit rozdíl mezi hrubou a superhrubou mzdou, která je navýšená o odvody, tedy krát 1,34. Spousta kuchařů nebo čišníků to neví. Dále se mluvilo o agenturních pracovnících a o mimopracovní poměry, na které by Maláčová chtěla aplikovat stejný režim jako pro OSVČ. Pícl vysvětlil, že jsou případy propouštění se zpětným uplatňováním nároku na podporu mzdových nákladů. "Lidi, nenechávejte se k ničemu dotlačit! Je to strašně důležité," apelovala Maláčová na veřejnost.

Zaměstnavatelé, nepropouštějte! Je to pro vás nevýhodné

"Zažila jste někdy rozhovor zaměstnavatele se zaměstnancem?," oponoval jí Pitra a zdůraznil jí, že lidé často nevědí, co dělat. Jsou sami na personálním, něco podepíší, a teprve pak si uvědomí, že udělali chybu. Jílková pak Maláčové přečetl příběh, kdy je kuchař v uzavřené restauraci tlačen k podání výpovědi s tím, že pro něj bude momentálně výhodnější se přihlásit na Úřad práce, jelikož otevření je v nedohlednu. "Nikdo vás nemůže k ničemu nutit! Nepodepisujte výpověď dohodou a už vysvětlete svému zaměstnavateli, že mu stát pomůže. V tuhle chvíli je velmi nevýhodné propouštět, odpověděla Maláčová.

Pekarová Adamová se postavila na stranu zaměstnavatelů, kteří podle ní neradi propouštějí, ale reagují na hektičnost vlády a její hitparádu nápadů. "Nic neopravňuje k tomu, aby byl někdo tlačit k podepisování smluv!," oponoval Pícl. Wiesner neustále zdůrazňoval, že panuje nejistota. Maláčová ho ubezpečila, že stát lidem pomůže. Procházka vysvětlil, že gastronomie je na tom hodně špatně, a že se jim kazí zásoby. Navíc mají problémy platit nájemné apod. Kromě toho restaurace ani neví, kdy otevřou.

Hrozí státní bankrot, krachy bank, hyperinflace, devalvace měny?

Jílková pak citovala dotaz diváka, zda například odpouštění nájmů a tak dále nakonec nepovede ke znárodňování majetku soukromníků. Maláčová stále hájila svůj program antivirus, který za dva týdny mravenčí práce připravila. Ráda by za to pocítila i nějaký vděk. Ten očekává během nadcházejícího týdne. "Proč jsou úřady otevřené jenom od devíti do dvanácti? Vždyť se tam pak ti lidé kupí!," odcitovala Jílková dotaz jednoho z diváků. "Protože hodně věcí lze zařídit online, a protože to poslední, co potřebujeme je šíření nákazy ve státní správě. Bohužel už k tomu došlo," vysvětlila Maláčová.

Pekarovou Adamovou rozesmálo, že Maláčová považuje za elektronizaci státní správy užívání emailu a datových schránek. Maláčová dále vysvětlila, že je nezákonné nařizovat zaměstnancům neplacené volno, když na ně zaměstnavatelé berou dotaci. Poprosila ty, kterým se toto stalo, aby se na ní obrátili. Chtěla by si proto ověřit, o jakou firmu se jedná, protože něco takového je skandální. Rovněž se počítá s podporou lidí, kteří měli nastoupit do zaměstnání, anebo byli propuštěni ve zkušební lhůtě. Vyřeší to novela zákona o zaměstnanosti.

Jílková v blížícím se závěru ještě také pokládala zbývající dotazy diváků. "Kde se na to všechno vezme? Nehrozí státní bankrot!," odcitovala jeden z nich. Wiesner to hájil s tím, že je potřeba pomoci lidem, a podpořit zaměstnanost. Pícl i Maláčová politiku antiviru hájili s tím, že až se začne uvolňovat, očekávají, že lidé státu za pomoc budou postupně vracet. Nejdříve se zachrání lidské životy, potom ekonomika, a pak se vše postupně vrátí do normálu. Navíc kdybychom nic nedělali, tak by nás to v budoucnu stálo mnohem víc než pouhých prozatímních 14-20 miliard. Jílková posléze oznámila konec debaty a téma příštího týdne, jímž budou dopady koronaviru na ekonomiku