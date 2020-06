Propouštět se teprve bude, varuje expertka. Do práce prý zamíří roboti

Vládní kroky pro udržení zaměstnanosti považuje personalistka za dlouhodobě neudržitelné. Informovala o tom CNN Prima NEWS, která s ní udělala rozhovor. „Nezaměstnanost se zvýšila pouze na 3,6 %. Průzkumy ukazují, že vlna propouštění může přijít až na podzim. Až se firmy vrátí do normálu a bude po dovolených, budou muset přistoupit k restrukturalizaci,“ nastínila to, na co se musíme v blízké budoucnosti připravit.

Rezlerová sice chválila navzdory veškeré kritice vládní program Antivirus, jehož cílem je zabránit vyhazovům, ale zároveň varovala, že se jedná pouze o krátkodobé řešení a že si stát nemůže finančně dovolit pernamentně dotovat pracovní místa.

Ředitelka po svých zkušenostech z předešlé ekonomické krize v letech 2008-2009 předpokládá, že se Česko s následky pandemie covid-19 bude muset poprat s opožděním. V té době se totiž míra nezaměstnanosti zvýšila až na jejím konci, kdy naopak ve většině státu opadala. "Myslím, že i tady uvidíme další dopady ještě na konci roku letošního a na začátku toho příštího,“ vysvětlila.

Nejhůř postižená budou pracovní místa v dopravě, hotelových službách, gastronomii, ve výrobě a na ní navázané logistice. Se špatnou situací musí podle Rezlerové počítat například Moravskoslezský kraj, kde se výrobou a těžkým průmyslem živí značné množství lidí. Lepší vyhlídky nebude mít ani stavebnictví, kde je nezbytná restrukturalizace zaměstnanců. "Většinou to byli cizinci, a jak jejich příchod bude omezen či ne, se teprve uvidí,“ řekla.

Byrokracie příliš zatěžuje trh práce

„Český trh práce je málo flexibilní a zákoník práce rigidní. Není možné svazovat trh práce, který je součástí volného trhu, rigidními normami. Ministerstvo by se mělo starat o ochranu zaměstnanců, ale jiným způsobem. Zákoník práce je jen něco, co novelizujeme, a bylo tady už v 60. letech,“ vyjádřila ředitelka výhrady vůči zbytečné byrokracii v pracovním právu.

"Pokud to budou dělat úřady práce, nedokážu si představit, kde na to vezmou prostor,“ vyjádřila se personalistka k probíranému tématu možné rekvalifikace. Zrovna v té vidí jistou naději, přičemž by se ale podle jejího názoru měla zaměřit spíše na opravdu potřebné profese.

Rezlerová dále předpokládá, že se díky koronavirové krizi budeme v dohledné době potýkat s masivní výměnou některých rutinních činností roboty, a to i v administrativě.

"Dlouhodobě si zhruba 30 procent zaměstnanců stěžuje, že nemohou obsadit některé typy pracovních míst, je to celosvětový problém,“ podotkla s poznámkou, že by se novým trendem mohla stát podpora bezpečného vzdáleného připojení a home office.