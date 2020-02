Nízké důchody v Česku? Můžete na tom být ještě hůř, podívejte se, kolik někteří senioři berou

Zatímco nejvyšší důchody v Česku hravě překračují hranici 30 tisíc korun, průměrná penze se od nového roku ustálila na 14 000 korunách. Existuje ale řada lidí, kteří nedosahují ani poloviny této částky.

Minimální měsíční výše důchodu přiznaného v roce 2020 totiž činí 4 260 korun. A jak ukazují statistické ročenky, takto nízký důchod pobírá zhruba 10 tisíc seniorů.

Čtyři tisíce korun měsíčně jsou na živobytí opravdu hraniční a jen o málo přesahují životní minimum. Nedosahují ale ani zdaleka na minimální mzdu, která činí 14 600, tedy více, kolik je průměrný důchod.

To by se do budoucna mělo zlepšit. Počítají s tím reformy důchodového systému, které mají prakticky stejný základ. Důchody by se rozdělily na nultý a první pilíř. Nultý by zajistil minimální důchod, který by byl pro všechny stejný. První pilíř by následně důchody navýšil v závislosti na mnoha faktorech.

Zatímco takzvaná spravedlivá a technická varianta počítají s růstem důchodů, pokud se najdou peníze do státní kasy, úsporná varianta počítá s tím, že by se pouze změnil současný důchodový systém a Čechů by se nijak nedotkl. Náklady na důchodový systém by mohly klesnout, ale za cenu snižování důchodů.

To by se seniorům pochopitelně nelíbilo, zejména v době, kdy ceny ve spotřebitelském sektoru rostou. Zdražují služby, stoupají ceny některých potravin a důchodci mají už nyní mnohdy hluboko do kapsy. I přesto by si ale oproti stávajícímu stavu polepšili.

Podle úsporné varianty by totiž měli mít všichni senioři jistých necelých osm tisíc korun, přesněji 7740 korun. Varianta totiž počítá se základním důchodem ve výši 22 procent průměrné mzdy.