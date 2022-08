Příspěvek pro postižené na mobilitu by mohl vzrůst z 550 na 900 korun

— Autor: ČTK

Měsíční příspěvek na mobilitu zdravotně postižených s průkazem ZTP či ZTP/P navrhuje ministerstvo práce a sociálních věcí zvýšit z nynějších 550 korun na 900 korun od listopadu. Vyplývá to z návrhu, který úřad poslal do připomínkového řízení. Vyšší by měl být i příspěvek na svislé zdvihací nebo šikmé zvedací plošiny, a to o 100.000 korun. Maximálně by mohl nově činit půl milionu korun.