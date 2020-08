Příspěvek 5 tisíc pro seniory? Ekonomové i guvernér Rusnok mají výhrady

"Tady se prostě chrlí nápady, zřejmě tedy ve spojitosti s nějakým politickým cyklem. Je to čistě politické rozhodnutí,“ nechal se guvernér slyšet v Otázkách Václava Moravce na ČT24. Obdobného názoru byla i ekonomka, rektorka Mendelovy univerzity v Brně a předsedkyně komise pro spravedlivé důchody ministerstva práce Danuše Nerudová. "Z mého pohledu to určitě důchodová reforma není, protože to není koncepční řešení," nechala se slyšet.

Ekonomka rovněž také hovořila o důvodech, proč se vlastně vláda k příspěvku pro seniory uchýlila. Jedním z nich by měl být například fakt, že byli během epidemie koronaviru vystresováni. "Stresem jsme trpěli všichni. Odloučením trpěli nejenom penzisté, ale i mladí, protože neviděli své rodiče,“ konstatovala ve studii, dle níž se s psychickými problémy potýkala zejména mladší generace.

Nedošlo k výraznému růstu nákladů

Nerudová také řekla, že nebyl zaznamenán výrazný rozdíl mezi růstem nákladů seniorů a běžných českých spotřebitelů. Hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská informovala, že ceny pro penzisty vzrostly v meziročním srovnání o čtyři procenta, pro průměrného českého občana o 3,4 %. "Nevidím tady jediný důvod, proč by se jedné skupině mělo výrazně přidávat na úkor jiné skupiny,“ nechala se slyšet.

Dle Nerudové by "všelékem" na veškeré problémy mohla být důchodová reforma, která by řešila nejenom situaci stávajících seniorů, nýbrž i těch budoucích.

"Tato krize je možná příležitostí k tomu, aby Česká republika konečně po třiceti letech přišla s koncepčním řešením situace důchodců a aby ty důchody nějakým způsobem byly důstojné,“ podotkla.

Výhrady proti příspěvků pro seniory vyjádřil i ekonom z CERGE-EI Filip Matějka. "Jednorázová rozhodnutí zvyšují nejistotu, a polovina toho propadu je způsobena nejistotou. To je na čtyřčlennou rodinu asi 100 tisíc korun ročně,“ nechal se slyšet.

Ekonom zároveň také řekl, že takový příspěvek pro seniory není takříkajíc na pořadu dne. "Počkejme půl roku, až se dostaneme z tohoto největšího problému,“ sdělil. "Mě na tom těší ta jednorázovost, protože to mohlo být ještě horší,“ dodal s poznámkou, že s takovým postupem jde jednoznačně ruku v ruce nejistota.

Nerudová sdělila, že jádro problémů není pouze v samotném příspěvku pro seniory, jež státní kasu vyjde na cca patnáct miliard korun. "Zrušení daně z nabytí nemovitosti je dalších patnáct miliard a zrušení superhrubé mzdy v té podobě, jak bylo oznámeno v pátek, je 74 miliard. Jsme zhruba na sto miliardách dluhu, který skutečně zatíží budoucí generace,“ varovala.

Lidé málo věří státu

Ekonomka zároveň také apelovala, aby mělo Česko důchodovou reformu a aby nerezignovalo. "Tuto důchodovou reformu bylo možné udělat ve státech, kde občané věří ve stát, to ale není naše společnost. To se musí změnit, jinak ta ekonomika fungovat nebude,“ sdělila s dodatkem, že lidé málo věří státu.

Guvernér ČNB v závěru pořadu upozornil, že reformu nelze jen tak uskutečnit v zemi se stárnoucí populací. "V zemi s rozvinutým důchodovým systémem to není politicky proveditelné, jenom v diktatuře,“ uzavřel. Matějka i Nerudová ale vyjádřili nesouhlas.