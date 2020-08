Protest před ministerstvem práce. Těžce postižení žádají vyšší příspěvky na domácí péči

Organizace Asistence požaduje zahrnout navýšení příspěvku do připravované novely zákona o sociálních službách.

Před ministerstvo se dostavilo asi 15 lidí s transparenty, mezi nimi i lidé s postižením. Požadovali, aby ministerstvo v novele zákona zohlednilo potřeby lidí se čtvrtým, nejvyšším stupněm postižení, kteří mají zájem o asistenci v domácí péči a kvůli nedostatku financí jsou odkázáni na péči v sociálních zařízeních. "Opravdu mi 19.200 korun na měsíc nestačí, chci žít plnohodnotný a aktivní život a tuto částku bych chtěla navýšit, abych nemusela každý měsíc shánět peníze od nadací nebo od různých sponzorů," uvedla Kateřina Cuřínová, která pobírá příspěvek.

Za poskytnutí terénních sociálních služeb nyní lidé platí 110 až 130 korun za hodinu. Příspěvek na domácí péči o lidi se čtvrtým stupněm postižení, kteří jsou zcela závislí na pomoci druhých, se zvýšil loni v dubnu o 6000 korun na 19.200. Tyto peníze ale podle Čipery na plnohodnotný život nestačí a lidé v domácí péči jsou často odkázáni na pomoc rodiny a peníze z nadací.

Současný příspěvek stačí podle Čipery pouze na zajištění nejzákladnějších úkonů. "S šesti hodinami osobní asistence za den se dá tak ráno vstát a večer si jít zase lehnout, mezitím se umýt a najíst, ale nedá se žít úplně běžný život," řekl Čipera. Podle něj je nepřípustné, aby novela toto téma neřešila, protože další novelu lze očekávat za pět až deset let. "Ministerstvo vždycky říkalo, že podporuje to, aby zůstali lidé doma v rodinách, a tohle tomu neodpovídá," dodal Čipera.

Kolik by podle Čipery měli dostat lidé s postižením přidáno, je individuální. "Představoval bych si to tak, aby to měl každý podle reálné potřeby," řekl Čipera. S návrhem by podle něj mělo přijít ministerstvo. "Často je funkční cesta ta, že se z venku vytvoří nějaký návrh, ale u tohoto tématu mi to přijde velmi složité," dodal Čipera, podle kterého se příspěvky týkají asi 300.000 lidí.

Organizace dnes na ministerstvu odevzdala dopis pro ministryni Janu Maláčovou (ČSSD) týkající se problematiky a plánuje o ní dále jednat. "Budeme mít schůzku s paní náměstkyní Stöcklovou (Zuzana Jentschke Stöcklová) a zahájíme debatu s ministerstvem práce a sociálních věcí," řekl Čipera.

Společnost Asistence se ve zlepšení podmínek pro lidi s postižením angažuje dlouhodobě, v minulosti se zaměřila například na bezbariérovost pražské MHD či vlaků.