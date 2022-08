Rodiny v nouzi mohou získat od státu peníze na školní vybavení a pomůcky

Podle jeho mluvčí Kateřiny Beránkové úřady od ledna do konce července domácnostem na vzdělání, školní potřeby a zájmové činnosti školáků a studentů vyplatily asi 3,31 milionu korun.

Mimořádná okamžitá pomoc patří mezi dávky hmotné nouze. Je jen pro lidi, kteří nedokážou situaci zvládnout vlastními silami. Posuzuje se příjem a majetek žadatele i ostatních členů domácnosti. Žádost o podporu je možné podle generálního ředitele úřadu Viktora Najmona podávat v pobočkách úřadu práce podle trvalého bydliště.

Podle mluvčí vyplatily úřady od ledna do července na vzdělávání a kroužky celkem 1323 těchto mimořádných dávek. Z nich 230 bylo na školní pomůcky. Celkové výdaje činily přes 3,31 milionu korun, z toho na pomůcky asi 374.000 korun.

Beránková uvedla, že lidé mohou podle své situace a poměrů získat peníze na pokrytí celých požadovaných nákladů. Úřad zkoumá jejich odůvodněnost, posuzuje i ekonomickou náročnost, možnost úhrady z jiných zdrojů či další možnosti škol a jiných zařízení. "Zároveň bere zřetel i na problematiku začlenění dítěte do dětského kolektivu," podotkla mluvčí. Dodala, že žadatel v jednom kalendářním roce může získat celkem částku do desetinásobku životního minima, nyní tedy do 46.200 korun. Podle Najmona pracovníci posuzují žádosti citlivě a vždy berou ohled na to, že se jedná o pomoc dětem.

Formuláře je možné najít na webu ministerstva práce. Na stránkách úřadu práce a jeho sociálních sítích je video s návodem k vyplnění, doplnila mluvčí. Obrátit se dá také na Call centrum s bezplatnou linkou 800 779 900.