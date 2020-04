Schillerová předkládá návrh: Ošetřovné nanejvýš do 30. června, a to 80 procent

Vyplývá to z návrhu zákona, který vláda zveřejnila na svém webu. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes novinářům řekla, že zvýšení ošetřovného podporuje. Debatovat chce ale o tom, jak by se měla částka zaměstnancům zvednout. Podle toho by se pak upravila i osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ). Ministerstvo průmyslu vyšší částku pro živnostníky zatím nenavrhlo.

"Chci se bavit o těch parametrech, protože jsem neviděla žádné analýzy, proč 80 procent (redukovaného denního základu příjmu). V nemocenském pojištění u dlouhodobých nemocí máme nastavený nějaký růst," uvedla Schillerová. Pokud jsou podle ní školy zavřené, musí stát v proplácení ošetřovného pokračovat, ale částky se musí propočítat a adekvátně nastavit i pro OSVČ. Ministryně dodala, že by vláda mohla rozhodnout nejspíš v pondělí.

Za první měsíc stonání dostávají nemocní zaměstnanci 60 procent základu příjmu. Od 31. do 60. dne - tedy druhý měsíc nemoci - pobírají 66 procent. Od třetího měsíce se vyplácí 72 procent. Stát nyní platí rodičům dětí do 13 let, kteří po uzavření škol zůstali s potomky doma, 60 procent základu příjmu. Stejně poskytuje i těm, kteří se po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb starají o starší či postižené členy rodiny. Živnostníci dostávají 424 korun na den.

Podle návrhu zákona by zaměstnanci měli dostávat na den 80 procent základu příjmu, a to zpětně od 1. dubna. Pokud by jim už dorazila nižší částka za duben, úřady by ji automaticky dorovnaly.

Ministerstvo práce v podkladech k zákonu poukazuje na to, že uzavření škol a dalších zařízení trvá přes měsíc, řada rodin je na ošetřovném závislá a nižší příjem jim nestačí na pokrytí běžných výdajů na život. Týká se to hlavně samoživitelů a samoživitelek.

"Při dlouhodobějším pobírání ošetřovného by se řada lidí propadla do exekucí a dluhů. Naše analýzy a čísla ukazují, že riziko tu je," řekla ČTK ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Zvýšená částka by se přibližovala čistému výdělku, uvedl resort ve zprávě k zákonu. V normě stanovil jako "nejzazší datum" pro vyplácení ošetřovného 30. června.

Podle podkladů by ošetřovné mohlo pobírat nejvýš 181.000 lidí. Výdaje na 30 dní by po zvýšení činily asi 3,5 miliardy korun. Při nynějším nastavení by částka na měsíc byla o 0,9 miliardy nižší.

Ministerstvo školství oznámilo, že by se žáci prvního stupně základních škol mohli vracet do lavic od 25. května, a to do skupin nejvýš 15 dětí. Maláčová na svém facebooku uvedla, že rodiče budou dál pobírat ošetřovné za dny, kdy jejich potomek nebude kvůli těmto regulacím ve škole. Doma by mohly zůstat děti, které bydlí společně s prarodiči, míní ministryně.

Ministerstvo průmyslu počítá s pokračováním vyplácení ošetřovného živnostníkům. Podle mluvčí Štěpánky Filipové by resort měl výzvu k podávání žádostí o podporu za duben vyhlásit 1. května. Navýšení denní částky zatím nenavrhl.

Pokud vláda normu s vyšším ošetřovným pro zaměstnance schválí, musí ji pak ještě přijmout Parlament a podepsat prezident. Ministerstvo práce žádá o projednání ve stavu legislativní nouze. Zákon by se tak mohl schvalovat ve Sněmovně a Senátu zrychleně při prvním jednání. Vyšší částky navrhovaly už při schvalování ošetřovného na dobu nouze opoziční strany. Maláčová tehdy uvedla, že pokud by mělo být uzavření škol dlouhodobější, návrh na navýšení pak předloží sama.