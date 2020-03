Školy uzavřeny kvůli koronaviru. Rodiče žáků do 10 let mohou čerpat ošetřovné

Ošetřovné činí 60 procent základu příjmu, člověk ale musí mít nemocenské pojištění. Dávka se pobírá nejdéle devět kalendářních dnů. Samoživitelům a samoživitelkám s potomky do 16 let se vyplácí až 16 dnů.

Školy v Česku zůstanou od středy zavřené. Pokud by se lidé kvůli opatřením proti šíření koronaviru ocitli ve finanční tísni, mohou požádat podle ministryně také o mimořádnou dávku. Ta činí až patnáctinásobek životního minima.

Zavřená škola a kam s dětmi? Rodiče dětí do 10 let mohou kvůli uzavření školy využít ošetřovné při péči o dítě. Pozor! Potvrzení rodičům v tomto případě vydá pouze škola, nikoli lékař. #koronavirus @CSSD

"Rodiče dětí, kteří nemohou jít do práce, mohou čerpat ošetřovné. Potvrzení o nároku na dávku nevyplňuje praktický lékař, ale škola," uvedla ministryně. Formuláře k získání ošetřovného jsou na webu České správy sociálního zabezpečení a na své stránky je umístí i ministerstvo.

Ošetřovné patří mezi dávky nemocenského pojištění, které mají všichni zaměstnanci. Živnostníci si ho platí dobrovolně. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny. Pokud mají lidé víc zaměstnání, dávku dostanou jen jednou. Vypočte se jim ale ze všem příjmů.

Ošetřovné se poskytuje nejvýš za devět kalendářních dnů. Pokud zůstanou rodiče doma s dětmi od středy, vydrží jim dávka do příštího čtvrtka. Pokud by zůstávali doma déle, žádnou částku pak už pobírat nebudou.

Rodič, který se sám stará aspoň o jednoho školáka do 16 let, může ošetřovné mít až 16 kalendářních dnů. Kdyby ho začal dostávat od středy, naposledy by ho měl za 26. března. Lidé si mohou na kalkulačce na webu ministerstva práce spočítat, kolik peněz by měli od sociální správy pak obdržet.

Podle Maláčové mohou ti, kteří by se kvůli mimořádným opatřením proti šíření nákazy novým koronavirem dostali do finanční tísně, požádat také úřad práce o dávku mimořádné okamžité pomoci. Tento jednorázový příspěvek činí až patnáctinásobek životního minima. Do konce března tak může dosahovat až 51.150 korun. Od dubna se životní minimum upravuje, zvedá se tedy i případná dávka mimořádné pomoci. Nově by to mělo být nejvýš 57.900 korun.

"Protože se jedná o nenadálou situaci, velmi náhlou situaci, tak lidé, kteří se kvůli opatřením ocitnou ve finanční nouzi, mohou v dobře odůvodněných případech využít mimořádnou okamžitou pomoc," uvedla Maláčová. Neočekává, že by se výdaje zvedly v příštích dnech. Počítá s čerpáním pomoci spíš až v dalších týdnech.