"Znamená to navýšení daní o více než 300 miliard. To by znamenalo velice razantní navýšení daní, to považuji za nepřijatelné," řekla Schillerová o návrhu Maláčové. Podle ní chybějící částka zhruba odpovídá ročnímu inkasu daně z přidané hodnoty. "Současné daňové zatížení, které je 36 procent HDP, by při tomhle propočtu bylo 41 procent HDP," upozornila ministryně financí.

"Pokud nenajdeme dodatečné příjmy, všichni budou mít o hodně nižší důchody než teď. Spolupráce s ministerstvem financí bude teď extrémně důležitá, už nelze kličkovat," napsala Maláčová ČTK v reakci na odmítavý postoj Schillerové.

Premiér Andrej Babiš (ANO) se dnes k debatě o reformě financí nechtěl vyjadřovat. ČTK napsal, že Maláčové návrh nezná a čeká na úterní jednání koalice.

Také Schillerová očekává, že se další debata o důchodové reformě povede v úterý na jednání koaliční rady. Zdůraznila, že za prioritní úkol považuje vyřešení finanční udržitelnosti reformy. "Nejdřív musíte mít jasně dané zdroje, kde na tu důchodovou reformu vezmete. Pak se můžeme bavit o dalších parametrech," řekla.

Ministryně financí se rovněž vyjádřila skepticky k možnosti, že by se podařilo důchodovou reformu prosadit do konce funkčního období Sněmovny, které vyprší na podzim 2021. "Legislativní proces v této zemi trvá 11 až 12 měsíců, když nejsou žádné problémy. To znamená, když se neočekává nějaká velká parlamentní debata. A tady se očekává velká parlamentní debata a měla by tu být nějaká dohoda s opozičními stranami," řekla. Podle ní to ale neznamená, že by se v koalici nemělo o reformě důchodů mluvit.